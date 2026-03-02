simMarket Update: Die 12 neuesten Highlights für deinen Simulator

Die Release-Welle rollt unaufhörlich weiter! Wer regelmäßig auf simMarket vorbeischaut, weiß, dass fast stündlich neue Szenerien, Flugzeuge und Tools das Licht der virtuellen Welt erblicken. Wir haben für euch die 12 interessantesten Neuerscheinungen der letzten Tage zusammengefasst – vom Jet-Klassiker bis hin zum detaillierten Regionalflughafen.
1. KROC – Rochester Airport (MSFS 2024)
Entwickler Devinci bringt den Greater Rochester International Airport nativ in den MSFS 2024. Mit hochauflösenden Texturen und aktueller Bodenführung ist dieser New Yorker Flughafen ein perfektes Ziel für den Kurzstreckenverkehr an der US-Ostküste.
2. X-Crafts Embraer ERJ Family 2.0 (X-Plane 12)
Ein Paukenschlag für X-Plane-Piloten: X-Crafts hat die ERJ-Familie in der Version 2.0 veröffentlicht. Die Add-ons (ERJ 135, 140, 145 und Legacy 650) wurden komplett für XP12 optimiert, inklusive überarbeitetem Flugmodell und verbesserter Systemtiefe.
3. Key West Airport KEYW (MSFS 2024)
MK Studios nimmt uns mit in den sonnigen Süden. Key West für den MSFS 2024 glänzt durch akkurate Küstenlinien und eine detailverliebte Umsetzung des Terminals. Ein Muss für Insel-Hopping in Florida.
4. Cairo Intl Airport (MSFS 2024)
Die Sim Design Group (SDG) liefert eine native Version des Kairoer Flughafens für den MSFS 2024. Als wichtigstes Drehkreuz Nordafrikas bietet diese Szenerie riesige Vorfelder und die markante Architektur der ägyptischen Metropole.
5. Cessna Citation Mustang (MSFS 2024)
Sim Federation hat den beliebten Very Light Jet (VLJ) für den MSFS 2024 veröffentlicht. Ideal für Single-Pilot-Operationen und Geschäftsflüge auf kleineren Plätzen.
6. Supai Village Helipad AZ15 (MSFS 2024)
Für die Hubschrauber-Piloten: CLI4D Designs hat den abgelegenen Supai Village Helipad im Grand Canyon umgesetzt. Die Szenerie nutzt die neuen Mesh-Technologien des MSFS 2024 für spektakuläre Darstellungen.
7. KBNA Nashville Intl Airport (X-Plane 12)
Das DominicDesignTeam bringt die „Music City“ Nashville nach X-Plane 12. Die Szenerie umfasst das neue Terminal-Layout und bietet eine beeindruckende Performance trotz hoher Objektdichte.
8. KPBI Palm Beach Intl (MSFS 2024/2020)
Verticalsim hat seinen Klassiker Palm Beach aktualisiert. Die Szenerie ist nun voll kompatibel mit beiden Simulator-Versionen und fängt das typische Florida-Flair perfekt ein.
9. AeroTone: Aircraft & ATC Edition (MSFS 2024/2020)
SoFly hat neue Audio-Erweiterungen veröffentlicht. Während die Aircraft Edition die Soundkulisse im Cockpit verbessert, sorgt die ATC Edition für realistischere Funkkommunikation durch Filter und Hintergrundgeräusche.
10. OPCH Chitral Airport (MSFS 2024)
Tailwind Studios entführt uns nach Pakistan. Der Anflug auf Chitral gilt als einer der anspruchsvollsten weltweit, da er tief in den Tälern des Hindukusch liegt.
11. Yangtze River East Bridges (MSFS 2024/2020)
RKBridger setzt seine Serie imposanter Brückenbauwerke fort. Dieses Paket fügt zahlreiche detaillierte Brücken entlang des Jangtse-Flusses in China hinzu.
12. Vibrafile: Hunter & Apache Series (MSFS 2024)
Captain Helisim bietet spezialisierte haptische Erweiterungen an, die nun auch für die neuen Militär-Add-ons im MSFS 2024 (wie Hunter oder Apache) optimiert wurden.
Alle diese Produkte und viele weitere Details findet ihr direkt auf der Startseite von simMarket. Welches dieser Add-ons landet in eurem Hangar? Schreibt es uns in die Kommentare!