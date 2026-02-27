Ein neuer Entwickler betritt die Bühne: Vector Studio bringt eine 787

Das neu gegründete Entwicklerstudio Vector Studio hat eine Boeing 787-9 für den Microsoft Flight Simulator 2024 angekündigt. Der Release ist für das Jahr 2026 geplant. Das Projekt trägt intern den Namen „Project Griffin“ und wird als bislang ehrgeizigstes Vorhaben des Studios beschrieben. Ziel ist es, eine besonders realitätsnahe Simulation der Boeing 787 zu entwickeln.

Weitere Informationen zum Entwicklungsstand sollen künftig über einen E-Mail-Newsletter sowie einen eigenen Discord-Server veröffentlicht werden. Dort befindet sich auch ein erstes FAQ, aus dem folgende Informationen entnommen werden können:

Vector Studio entwickelt die Boeing 787-9 vollständig eigenständig und unabhängig vom Asobo-Standardflugzeug. Die Arbeiten begannen vor über einem Jahr im Hintergrund, nun wurde das Projekt offiziell vorgestellt. Das Team besteht aus mehr als 20 erfahrenen Entwicklern aus der Flugsimulationsszene, darunter auch aktive 787-Piloten.

Die 787-9 entsteht als kommerzielles Payware-Add-on primär für den Microsoft Flight Simulator 2024 auf PC und Konsole. Technisch wird das Flugzeug in WASM umgesetzt, um die nötige Systemtiefe und Performance für ein komplexes Langstreckenflugzeug zu gewährleisten. Vector betont den Anspruch, eine besonders realistische, „lebendig“ wirkende Simulation mit detaillierten Systemen und authentischem Flugverhalten zu liefern. Beide Triebwerksvarianten (GEnx und Rolls-Royce) sollen enthalten sein.

Zum Funktionsumfang gehören unter anderem das Boeing-EFB sowie ein zusätzliches eigenes Tablet, ein Head-up-Display (HUD), optionale Komfortfunktionen wie Auto-Step-Climb, Unterstützung für VATSIM inklusive Holdings und manuelle Navigation, Integration von Drittanbieter-Tools wie GSX sowie ein interaktives Kabinenmodell mit konfigurierbarer Sitzklassenaufteilung. Ein detailliertes Handbuch mit Beispiel-Flug ist ebenfalls geplant.

Der Release ist weiterhin für 2026 geplant. Weitere Einblicke in Entwicklungsstand, Sounds, Modellierung und Features will das Studio in kommenden „Spotlight“-Vorstellungen sowie auf dem FSWeekend geben.