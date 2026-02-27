Abenteuer im Hindukusch: Tailwind Studios veröffentlicht Chitral Airport (OPCH) für MSFS 2024

Tailwind Studios hat den Chitral Airport (OPCH) im Norden Pakistans für den Microsoft Flight Simulator 2024 veröffentlicht und bringt damit eine Szenerie auf den Markt, die Pilotengeschick und Nervenstärke fordert.

Eingebettet in die tiefen Täler des Hindukusch-Gebirges, umgeben von schneebedeckten Siebentausendern, gilt der Anflug auf Chitral als einer der gefährlichsten und gleichzeitig schönsten der Welt. Hier gibt es keine ILS-Anflüge oder moderne Leitsysteme – in Chitral wird nach Sicht geflogen (VFR), und das Wetter in den Bergen kann sich innerhalb von Minuten ändern.

Eine technische Meisterleistung in extremer Lage

Tailwind Studios hat sich darauf konzentriert, die raue Schönheit und die baulichen Besonderheiten dieses abgelegenen Außenpostens einzufangen. Der Flughafen dient als lebenswichtige Verbindung für die Region und wird primär von ATR-Maschinen der Pakistan International Airlines (PIA) sowie Militär- und Chartermaschinen angeflogen.

Die Merkmale dieser Szenerie:

Präzises Geländemodell: Da der Flughafen in einem engen Tal liegt, wurde das Mesh-Modell der Umgebung angepasst, um die steilen Felswände und den Flussverlauf des Chitral korrekt darzustellen.

Authentische Architektur: Das Terminal und die Nebengebäude wurden mit dem Fokus auf lokale Bauweisen modelliert. Die Texturen vermitteln den zweckmäßigen, aber charaktervollen Charme dieses Hochgebirgsflughafens.

Optimiert für MSFS 2024: Die Szenerie nutzt die modernen Shader und das Beleuchtungssystem des neuen Simulators, was besonders in der Dämmerung für eine atemberaubende Lichtstimmung zwischen den Berggipfeln sorgt.

Handplatzierte Details: Von der Vegetation in der Talsohle bis hin zu den typischen Fahrzeugen vor Ort wurde darauf geachtet, dass sich der Flughafen nahtlos in die Umgebung einfügt.

Nichts für schwache Nerven

Chitral ist kein Ziel für den Autopiloten. Die Landebahn ist mit etwa 1.750 Metern zwar ausreichend für Turboprops, doch die Umgebungsfaktoren machen jeden Start und jede Landung zu einem Erlebnis. Wer aus der Richtung von Peschawar kommt, muss den Lowari-Pass überqueren und sich dann durch die engen Schluchten bis zum Aufsetzpunkt vorkämpfen.

Fazit: Das ultimative Ziel für Buschpiloten

Wer eine Pause vom entspannten Insel-Hopping braucht und eine echte Herausforderung sucht, für den ist der Chitral Airport ein Pflichtkauf. Es ist die perfekte Bühne für Kurzstreckenflüge mit der ATR 42/72 oder anspruchsvolle Erkundungstouren mit kleinen einmotorigen Maschinen.

Verfügbarkeit: Das Add-on von Tailwind Studios ist ab sofort bei simMarket erhältlich. Mit einer Installationsgröße von ca. 850 MB ist es eine kompakte, aber grafisch beeindruckende Bereicherung für jede Weltumrundung.