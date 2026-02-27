Facebook-f Youtube Instagram Discord

Ab in den Süden: MK-Studios veröffentlicht Key West (KEYW) für MSFS 2024

Der südlichste Punkt der kontinentalen USA ist ab sofort im Microsoft Flight Simulator 2024 in beeindruckender Detailtreue erlebbar. MK-Studios hat seine lang erwartete Umsetzung des Key West International Airport (KEYW) veröffentlicht und bringt damit tropisches Flair und fliegerische Herausforderungen auf die Bildschirme.

Wer schon einmal in den Florida Keys gelandet ist, weiß: Der Anflug auf Key West ist spektakulär. Umgeben von türkisfarbenem Wasser und mit einer vergleichsweise kurzen Landebahn von nur etwa 1.547 Metern (5.076 Fuß) verlangt der Flughafen Piloten volle Konzentration ab – egal, ob man mit einem kleinen Business-Jet, einer Regionalmaschine oder der klassischen General Aviation unterwegs ist.

Ein moderner Flughafen im neuen Glanz

MK-Studios hat bei dieser Umsetzung besonderen Wert auf Aktualität gelegt. Die Szenerie umfasst das brandneue Terminalgebäude sowie das überarbeitete Bodenlayout, das die jüngsten baulichen Veränderungen am realen Vorbild widerspiegelt.

Die Highlights der Erweiterung im Überblick:

  • Hochdetaillierte 3D-Modelle: Das Hauptterminal und die umliegenden Gebäude wurden präzise nachmodelliert und mit hochauflösenden Texturen sowie PBR-Materialien versehen.
  • Interaktive Innenräume: Das Terminal verfügt über ein optimiertes Innenleben, das für zusätzliche Immersion sorgt – besonders für Nutzer, die gerne die „Walk-through“-Funktion der neuen Jetways nutzen.
  • Authentische Umgebung: Neben dem Flughafengelände wurden markante Orientierungspunkte (POIs) in der direkten Umgebung umgesetzt. Dazu gehören bekannte Hotels und Wahrzeichen, die den Anflug über die Küste so einzigartig machen.
  • Lebendige Atmosphäre: Eigens erstellte Bodenfahrzeuge, Flughafenausrüstung (GSE) und sogar kleine Details wie die berühmte, entführte kubanische An-24, die dauerhaft am Flughafen steht, hauchen der Szenerie Leben ein.

Optimiert für die neueste Simulator-Generation

Als natives Produkt für den Microsoft Flight Simulator 2024 nutzt KEYW die neuesten Technologien der Engine. Die Beleuchtung bei Nacht – von den Runway-Lights bis hin zur Vorfeldbeleuchtung – wurde so gestaltet, dass sie eine realistische und stimmungsvolle Optik bietet. Zudem wurde die Szenerie für eine hohe Performance optimiert, sodass auch bei dichterem KI-Verkehr flüssige Bildraten garantiert bleiben.

Fazit: Ein Muss für Insel-Hopper

Mit Key West liefert MK-Studios das perfekte Ziel für alle, die gerne Kurzstreckenflüge von Hubs wie Miami oder Fort Lauderdale aus unternehmen oder die Karibik erkunden wollen. Die Mischung aus herausfordernder Bahnlänge und der entspannten Insel-Atmosphäre macht KEYW zu einer Bereicherung für jede virtuelle Flugzeug-Halle.

Verfügbarkeit: Die Szenerie ist ab sofort unter anderem auf simMarket erhältlich. Der Download umfasst ca. 1,5 GB, während auf der Festplatte rund 2,2 GB belegt werden.

