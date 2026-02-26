Facebook-f Youtube Instagram Discord

MD-11 V1.1.18 Update

TFDi Design hat heute ein weiteres Update für ihre MD-11 veröffentlicht. Die Version 1.1.18 bringt neben Fehlerbehebungen auch einige interessante neue Features für Nutzer des Microsoft Flight Simulators (2020 & 2024) sowie Prepar3D.

Der Fokus des Updates liegt auf Detailverbesserungen bei der Immersion und der Integration externer Tools.

Neue Funktionen:

  • SimBrief OFP Integration (MSFS/FS24): Piloten können sich nun den SimBrief Operational Flight Plan (OFP) direkt im EFB anzeigen lassen (Option “View SimBrief OFP”).
  • Engine Wobble (MSFS/FS24): Die Triebwerke verfügen nun über eine “Wobble”-Animation, die Vibrationen und Bewegungen realistischer darstellt.
  • Fensterblenden-Option: Es wurde eine Option hinzugefügt, um die automatische Steuerung der Fensterblenden (Window Shades) zu deaktivieren.
  • Hardware-Support: Für Home-Cockpit-Bauer wurden die Variablen für die Yoke-Position normalisiert, um die Nutzung mit Drittanbieter-Hardware zu erleichtern.
  • Sauerstoff-Test (P3D): Die Funktionalität zum Testen des Sauerstoffsystems wurde nun auch für die P3D-Version nachgereicht.

Wichtige Fixes:
Neben den neuen Funktionen wurden diverse Fehler behoben:

  • ER-Variante: Die “Extended Range” (ER) Tanks haben nun das korrekte Treibstoffgewicht und die korrekte Kapazität im Simulator.
  • Grafikfehler: Ein Loch an der Unterseite des Triebwerks sowie fehlerhafte Decals in der Low-Poly-Kabine (FS24) wurden gefixt.
  • Wetterradar: Die blockartige Darstellung auf dem Wetterradar wurde korrigiert.
  • Animationen: Die Animation der “Throttle Boost Bar” wurde repariert.
  • Systeme: Das Verhalten des EMER PWR TEST (Notstrom-Test) wurde korrigiert, da es zuvor fehlte.

Das Update steht ab sofort über den TFDi Design Installer zum Download bereit.

