Facebook-f Youtube Instagram Discord

Großes Update für SoFly’s Aerotone mit zwei neuen Versionen

Alles rund um Sounds und mehr – das ist Aerotone für den MSFS2020 und MSFS2024. Nach dem Release im Dezember letzen Jahres, stand nun mit Version 1.1.0 ein großes Update an.

Ein wichtiger Bestandteil dabei sind die neuen Versionen, welche den Nutzern mehr Flexibilität ermöglichen sollen.
Die Aerotone Aircraft Edition legt den Fokus auf die neuen Flugzeugsounds von Echo 19.
Die Aerotone ATC Edition konzentriert sich auf regionalen ATC-Chatter, bietet eine Autoplay-Funktion und passt die Lautstärke abhängig vom Funkverkehr an.

Beide Editionen verwenden dasselbe InSim-Panel. Außerdem besteht jederzeit die Möglichkeit, auf die vollständige Aerotone-Version upzugraden.

Wichtige Neuerungen und Verbesserungen

  • Fehlerbehebungen:
    • Beseitigung von Speicherlecks
    • Vermeidung von CTDs (Crash to Desktop)
    • Verringerung der Gesamtdateigröße
  • Flexiblere Schriftarteinstellungen:
    • Aerotone unterstützt nun beliebige Schriftgrößen, ohne dass das Panel beschädigt wird.
    • Dies erleichtert das Speichern und Verwalten von Profilen.
  • Verbesserte Flugzeugsounds:
    • Überarbeitete Geräusche im Flugzeug, einschließlich der Kabinenumgebung.
    • Dynamischeres Kabinengeräusch mit an die Flugphase angepasster Kabinenkommunikation (z.B. geparkt, Rollen, Reiseflug).
    • Die 3D-Raumklangwahrnehmung wird weiterhin verbessert.
  • ATC-System Verbesserungen:
    • ATC-Chatter (Flugverkehrskontrolle) kann jetzt direkt über das Flugfunkgerät ein- und ausgeschaltet werden, inklusive Autoplay-Funktion.
    • Automatische Stummschaltung von Aerotone bei Umschaltung auf Online-Netzwerkfrequenzen, um Live-Kommunikation der Controller hören zu können.
    • Volumeregelung des ATC-Tons kann nun mit dem Volume-Comm-Drehknopf synchronisiert werden, was universell für alle Flugzeuge gilt.
    • Manuelle Lautstärkeregelung bleibt über das Aerotone-Panel erhalten.
  • Regionale und subregionale ATC-Anpassungen:
    • Einführung eines Systems mit Regionen und Unterregionen.
    • Geografisch passende ATC-Stimmen, z.B. deutsche Stimmen bei Flügen in Deutschland.
    • Unterstützung verschiedener ATC-Einrichtungstypen, vollständig konfigurierbar.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
MD-11 V1.1.18 Update
MSFS2024P3DTFDi Design
MD-11 V1.1.18 Update
TFDi Design hat heute ein weiteres Update für ihre MD-11 veröffentlicht. Die Version 1.1.18 bringt neben Fehlerbehebungen auch einige interessante neue Features ...
/ / Keine Kommentare zu MD-11 V1.1.18 Update
MSFS 2024: Ordnung im Datei-Dschungel? Alles über die neuen Community-Ordner seit SU4
MSFS2024
MSFS 2024: Ordnung im Datei-Dschungel? Alles über die neuen Community-Ordner seit SU4
Mit dem Release des Sim Update 4 (SU4) für den Microsoft Flight Simulator 2024 im ...
/ / 10 Kommentare zu MSFS 2024: Ordnung im Datei-Dschungel? Alles über die neuen Community-Ordner seit SU4
Eure Stimme zählt: Die große FlightSim Community Survey 2026 ist gestartet!
Community
Eure Stimme zählt: Die große FlightSim Community Survey 2026 ist gestartet!
Es ist wieder so weit: Navigraph hat den Startschuss für die FlightSim Community Survey 2026 ...
/ / Keine Kommentare zu Eure Stimme zählt: Die große FlightSim Community Survey 2026 ist gestartet!
Aerosoft x ToLiss A340-600 heute im Livestream!
Aerosoft
Aerosoft x ToLiss A340-600 heute im Livestream!
Nach einer langen Zeit des Wartens darf die Community heute einen tiefen Einblick in den ...
/ / Keine Kommentare zu Aerosoft x ToLiss A340-600 heute im Livestream!
GSX Pro Update auf Version 3.8.1
GSX
GSX Pro Update auf Version 3.8.1
FSDreamTeam hat eine neue Version von GSX Pro veröffentlicht, die die nachfolgenden Änderungen enthält. Version ...
/ / Keine Kommentare zu GSX Pro Update auf Version 3.8.1
Falcon FA50: Die Klappen klappen...
MSFS2020MSFS2024
Falcon FA50: Die Klappen klappen…
Nach dem letzen Developmentupdate im Dezember (wir berichten), zeigte Contrail erneut Previews ihrer kommenden Falcon ...
/ / Keine Kommentare zu Falcon FA50: Die Klappen klappen…
Black Square: Die neuen Caravans kommen
Black Square
Black Square: Die neuen Caravans kommen
Black Square hat über seinen Partner Just Flight die Produktseiten zur Caravan Professional für den ...
/ / Keine Kommentare zu Black Square: Die neuen Caravans kommen
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x