Großes Update für SoFly’s Aerotone mit zwei neuen Versionen

Alles rund um Sounds und mehr – das ist Aerotone für den MSFS2020 und MSFS2024. Nach dem Release im Dezember letzen Jahres, stand nun mit Version 1.1.0 ein großes Update an.
Ein wichtiger Bestandteil dabei sind die neuen Versionen, welche den Nutzern mehr Flexibilität ermöglichen sollen.
Die Aerotone Aircraft Edition legt den Fokus auf die neuen Flugzeugsounds von Echo 19.
Die Aerotone ATC Edition konzentriert sich auf regionalen ATC-Chatter, bietet eine Autoplay-Funktion und passt die Lautstärke abhängig vom Funkverkehr an.
Beide Editionen verwenden dasselbe InSim-Panel. Außerdem besteht jederzeit die Möglichkeit, auf die vollständige Aerotone-Version upzugraden.
Wichtige Neuerungen und Verbesserungen
- Fehlerbehebungen:
- Beseitigung von Speicherlecks
- Vermeidung von CTDs (Crash to Desktop)
- Verringerung der Gesamtdateigröße
- Flexiblere Schriftarteinstellungen:
- Aerotone unterstützt nun beliebige Schriftgrößen, ohne dass das Panel beschädigt wird.
- Dies erleichtert das Speichern und Verwalten von Profilen.
- Verbesserte Flugzeugsounds:
- Überarbeitete Geräusche im Flugzeug, einschließlich der Kabinenumgebung.
- Dynamischeres Kabinengeräusch mit an die Flugphase angepasster Kabinenkommunikation (z.B. geparkt, Rollen, Reiseflug).
- Die 3D-Raumklangwahrnehmung wird weiterhin verbessert.
- ATC-System Verbesserungen:
- ATC-Chatter (Flugverkehrskontrolle) kann jetzt direkt über das Flugfunkgerät ein- und ausgeschaltet werden, inklusive Autoplay-Funktion.
- Automatische Stummschaltung von Aerotone bei Umschaltung auf Online-Netzwerkfrequenzen, um Live-Kommunikation der Controller hören zu können.
- Volumeregelung des ATC-Tons kann nun mit dem Volume-Comm-Drehknopf synchronisiert werden, was universell für alle Flugzeuge gilt.
- Manuelle Lautstärkeregelung bleibt über das Aerotone-Panel erhalten.
- Regionale und subregionale ATC-Anpassungen:
- Einführung eines Systems mit Regionen und Unterregionen.
- Geografisch passende ATC-Stimmen, z.B. deutsche Stimmen bei Flügen in Deutschland.
- Unterstützung verschiedener ATC-Einrichtungstypen, vollständig konfigurierbar.