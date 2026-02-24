MSFS 2024: Ordnung im Datei-Dschungel? Alles über die neuen Community-Ordner seit SU4

Ordnung im Cockpit – und auf der Festplatte! ✈️📂
Seit dem Sim Update 4 (SU4) hat sich im MSFS 2024 einiges unter der Haube getan. Die neue Trennung zwischen dem klassischen
Community-Ordner und dem neuen
Community2024-Verzeichnis sorgt für Fragen: Wo gehört mein altes Flugzeug hin? Was ist nativ?
Wir bringen Licht ins Dunkel und zeigen euch in unserem neuen Artikel, wie ihr die Struktur bändigt, Pfade wiederfindet und warum der Addons Linker jetzt wichtiger ist denn je.
Mit dem Release des Sim Update 4 (SU4) für den Microsoft Flight Simulator 2024 im Dezember 2025 hat Asobo nicht nur an der Performance-Schraube gedreht, sondern auch die interne Ordnerstruktur weiter verfeinert. Für Addon-Nutzer und Entwickler gab es dabei eine wichtige Neuerung: Die Koexistenz von Community und Community2024.
Die neue Struktur: Community vs. Community2024
Eines der Hauptziele des MSFS 2024 war die Abwärtskompatibilität zum Vorgänger. Um dies sauber zu trennen, nutzt der Simulator nun ein differenziertes System für Drittanbieter-Inhalte:
- Der klassische
Community-Ordner: Hier landen primär Addons, die für den MSFS 2020 entwickelt wurden. Der Simulator erkennt diese Pakete und versucht, sie über die Legacy-Engine zu laden.
- Der neue
Community2024-Ordner: Dieser wurde eingeführt, um native 2024-Inhalte (die z. B. das neue Thin-Client-System oder die verbesserten Grafik-Features nutzen) klar von alten Daten zu trennen.
Wo finde ich die Ordner jetzt?
Je nachdem, welche Version ihr nutzt, hat sich der Standardpfad leicht verändert. Die Ordner befinden sich meist unter dem übergeordneten Verzeichnis
Packages:
MS Store / Game Pass:
%LocalAppData%\Packages\Microsoft.Limitless_...\LocalCache\Packages\
Steam:
%AppData%\Microsoft Flight Simulator 2024\Packages\
Innerhalb dieses
Packages-Verzeichnisses findet ihr nun die Unterordner Community, Community2024, Official2020 und Official2024.
Addon-Management im SU4: Darauf müsst ihr achten
Mit SU4 wurde auch die Stabilität bei „Outdated Packages“ verbessert. Der Simulator erkennt nun schneller, wenn ein altes Addon im klassischen Community-Ordner zu Abstürzen führt, und gibt im Idealfall Warnmeldungen aus.
Tipps für eine saubere Installation:
- Addon Linker nutzen: Die aktuelle Version des MSFS Addons Linker unterstützt beide Ordnerstrukturen. Es ist dringend empfohlen, Addons außerhalb des Hauptverzeichnisses zu verwalten und nur per Symlink zu aktivieren. Link: https://flightsim.to/file/1572/msfs-addons-linker
- Dateinamen-Limit: Achtet weiterhin auf die Pfadlänge. Trotz moderner Struktur kann Windows bei zu tief verschachtelten Ordnern im
Community2024-Verzeichnis Probleme machen.
- Sauberer Neustart: Nach der Installation von SU4 berichteten einige User von „Phantom-Updates“. Falls eure Ordner leer erscheinen, prüft die
UserCfg.optam Ende der Datei auf den Eintrag
InstalledPackagesPath, um sicherzugehen, dass der Sim auf das richtige Laufwerk zugreift.
Fazit
Die Einführung von
Community2024 seit den Betas von SU4 zeigt, dass Microsoft die Trennung zwischen „alt“ und „neu“ ernst nimmt. Für uns User bedeutet das zwar ein wenig mehr Aufmerksamkeit beim manuellen Kopieren von Dateien, sorgt aber langfristig für ein stabileres System, da der Simulator native Inhalte priorisieren kann.