Eure Stimme zählt: Die große FlightSim Community Survey 2026 ist gestartet!

Es ist wieder so weit: Navigraph hat den Startschuss für die FlightSim Community Survey 2026 gegeben. Was vor acht Jahren begann, hat sich mittlerweile zur weltweit größten und wichtigsten Umfrage im Bereich der Flugsimulation entwickelt – und ihr seid eingeladen, die Zukunft unseres Hobbys aktiv mitzugestalten.

Warum solltet ihr teilnehmen?

Die Ergebnisse dieser Umfrage sind weit mehr als nur Statistik. Sie dienen Entwicklern, Hardware-Herstellern und Medienvertretern als Kompass, um zu verstehen, was wir Simmer uns wirklich wünschen. Ob VR-Support, neue Flugzeugtypen oder spezifische Software-Features – eure Antworten landen direkt auf den Schreibtischen der Entscheidungsträger.

Die Eckdaten zur Umfrage:

Teilnehmerrekord: Letztes Jahr haben über 23.600 Simmer teilgenommen. Knacken wir dieses Jahr die Marke?

Starke Partner: Über 90 Partner aus der Industrie unterstützen die Umfrage dieses Jahr.

Zeitaufwand: Plane etwa 20 Minuten ein. Es sind rund 50 Fragen, die alle Aspekte unseres Hobbys abdecken.

Special 2026: In diesem Jahr gibt es einen Fokus auf das „Motivation Profile", um herauszufinden, was uns eigentlich antreibt, im virtuellen Cockpit Platz zu nehmen.

Seid dabei und macht den Unterschied

Egal, ob ihr als Buschpiloten im tiefsten Dschungel unterwegs seid, als Airline-Kapitäne komplexe Prozeduren abarbeitet oder euch im Kunstflug austobt: Jede Stimme zählt gleich viel. Die Umfrage ist vollständig anonym und bis zum 9. März geöffnet. Die Ergebnisse werden Mitte April auf navigraph.com veröffentlicht.

Hier geht es direkt zur Umfrage 2026

Lasst uns gemeinsam zeigen, wie lebendig und vielfältig die deutschsprachige Flugsimulations-Szene ist. Wir sind gespannt auf die Auswertung im April!