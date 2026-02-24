Facebook-f Youtube Instagram Discord

Aerosoft x ToLiss A340-600 heute im Livestream!

Nach einer langen Zeit des Wartens darf die Community heute einen tiefen Einblick in den Airbus A340-600 von Aerosoft und ToLiss erhalten.

Auf einem Flug von Frankfurt nach Hong Kong wird Communitymanager Rafi mit Torsten von ToLiss und einem echten A340 Piloten das neue Add-On präsentieren. Los geht es heute, am 24. Februar 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Laut diversen Discordposts wird zur Zeit die Phase eingeleitet, in der ein Release nicht mehr weit entfernt („very soon“) sei. Dieser war ursprünglich noch vor dem Jahreswechsel 2025/2026 geplant, wurde aber verschoben, um eine bessere Qualität des Add-Ons zu garantieren.

