GSX Pro Update auf Version 3.8.1

FSDreamTeam hat eine neue Version von GSX Pro veröffentlicht, die die nachfolgenden Änderungen enthält.
Version 3.8.0 / 3.8.1 bringt vor allem die neue Möglichkeit, laufende Services direkt über das GSX-Menü zu beenden, führt Airport-spezifische Handler-Skripte mit erweiterten Anpassungsoptionen ein und erweitert die VDGS-Integration für Entwickler deutlich. Zusätzlich gibt es einen animierten Treppen-Operator, neue „Seated Passengers“-Unterstützung für weitere Flugzeuge sowie Verbesserungen im Ablauf von Fahrzeugen und Passagieren. Ergänzt wird das Update durch zahlreiche Bugfixes, Performance-Optimierungen und Stabilitätsverbesserungen, inklusive mehrerer Absturzbehebungen und zahlreicher Bugfixes.
Version 3.8.1 – 22. Februar 2026
GSX (alle Versionen) – Änderung:
Seat-Occupancy-LVars werden jetzt während Boarding und Deboarding aktualisiert, auch wenn „Seated Passengers“ deaktiviert ist. So können Drittanbieter-Tools sie für Echtzeit-Sitzpläne nutzen.
GSX (alle Versionen) – Fix:
Absturz beim Spawn mit Flugzeugen mit mehr als 6 Triebwerken (z. B. B-52 Stratofortress) behoben.
FSDT Installer – NEU:
Schaltflächen hinzugefügt, um die Unterstützung für „Seated Passengers“ bei allen Flugzeugen auf einmal zu aktivieren oder zu deaktivieren.
GSX (alle Versionen) – Fix:
Die Option „Skip delay“ beim Boarding war nach Einführung der Service-Beendigungsfunktion nicht mehr erreichbar. Ein Klick auf Boarding während einer Crew- oder Passagierverzögerung zeigt nun ein Menü mit „Skip delay“, „Complete now“, „Abort service“ und „Cancel“.
GSX (alle Versionen) – Fix:
Handler-Skripte konnten Gate-Textur-Eigenschaften (handlingTexture, cateringTexture, paxBarriersTexture) in
onBeforeVehicleSelect nicht setzen, da das Schreibfenster bereits geschlossen war.
GSX Pro – NEU:
Handler-Skripte können nun Daten in VDGS-Anzeigen einspeisen – entweder benutzerdefinierte Template-Variablen für VDGS-JSON-Nachrichten setzen oder komplette VDGS-Nachrichten direkt aus Python injizieren (volle Kontrolle über Seiten, Formatierung und Anzeigetypen).
GSX Pro – Fix:
PIGS (Passenger Boarding Bridge Guidance) aktiviert sich nicht mehr bei Frachtflugzeugen.
GSX (alle Versionen) – Änderung:
Developer Guide für Handler-Skripte um VDGS-Integrationsdokumentation erweitert, inklusive Tutorials.
Version 3.8.0 – 22. Februar 2026
GSX Pro – NEU:
Animierter Treppen-Operator – Fluggasttreppen haben nun einen eigenen Bediener mit vollständigen Annäherungs-, Abfahrts- und Idle-Animationen.
GSX (alle Versionen) – NEU:
Service-Beendigung – Laufende Services können über das GSX-Menü mit „Complete now“ (schneller Abschluss) oder „Abort“ (sofortiger Stopp) beendet werden. Gilt für Boarding, Deboarding, Catering, Refueling, De-Icing und Gepäck.
GSX (alle Versionen) – NEU:
Airport Handler Scripts – neue Handler-Anpassungen pro Flughafen (unabhängig vom Flugzeug). Können Gate-Eigenschaften dynamisch anpassen, kontextabhängige Meldungen anzeigen und auf Flugplan, Tageszeit, Wetter und Flugzeugtyp reagieren.
GSX (alle Versionen) – NEU:
Neue Funktion
hasStockBehavior() für Handler-Skripte, um zu prüfen, ob die Standard-Implementierung existiert.
GSX Pro – NEU:
„Seated Passengers“-Support für PMDG 737-600 und PMDG 737-900 (für Microsoft Flight Simulator 2024).
GSX Pro – NEU:
Unterstützung für die Microsoft A330 Cargo Variante.
GSX Pro – Änderung:
Wenn „Seated Passengers“ deaktiviert ist, gehen Passagiere nun trotzdem durch die Kabine zu ihrem Sitz, bevor sie verschwinden (statt direkt an der Tür).
GSX (alle Versionen) – Änderung:
Abfahrende Fahrzeuge beschleunigen nun abhängig von der Entfernung (wie beim Anfahren), statt langsam „zurückzukriechen“.
GSX (alle Versionen) – Änderung:
Die „Completing“-Phase endet nun, sobald alle Fahrzeuge vom Flugzeug getrennt sind und wegfahren – nicht erst nach Erreichen der Parkposition. Folge-Services starten dadurch schneller.
GSX Pro – Änderung:
Fluggasttreppen fahren beim Abkoppeln zuerst zurück, bevor sie abgesenkt werden.
GSX (alle Versionen) – Fixes (Auswahl):
- Falsche Airline-Callsign-Erkennung bei reinen Livery-Addons
- „Completed“-Status bleibt nun 10 Sekunden bestehen (besser für Addons wie Fenix)
- „Free this parking from AI“ entfernt nun auch Standard-Groundfahrzeuge in MSFS 2024 und AI-Flugzeuge in P3D
- Mehrere Ressourcenlecks bei Multi-Leg-Flügen behoben
- Cleaning-Service-Blockade nach Deboarding behoben
- Mehrere VDGS-Probleme (Texte, Speicherleck, Schriftposition etc.) behoben
- Mehrere potenzielle Abstürze (Fahrzeugbewegungen, Walker-Animation, Cargo Loader etc.) behoben
- Stabilität der Couatl-Engine verbessert
- Seltene HTTP-Ausfälle behoben
- Schnellere Passagiererstellung beim Boarding/Deboarding
FSDT Installer – Änderungen & Fixes:
- Merkt sich zuletzt aktiven MSFS
- Schnellere
layout.json-Generierung
- Bessere Erkennung von MSFS bei verschobenem AppData-Ordner
- Erkennung defekter symbolischer Links
- GSX-Pro-Verlinkungsproblem in MSFS 2024 behoben