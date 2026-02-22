Falcon FA50: Die Klappen klappen…

Nach dem letzen Developmentupdate im Dezember (wir berichten), zeigte Contrail erneut Previews ihrer kommenden Falcon FA50. Diesmal stehen spezifische Falcon Systeme im Fokus; die Entwickler schreiben dazu Folgendes:
Eine der mehreren Vorflugkontrollen, die durchgeführt werden, bevor die FA50 in die Luft geht, ist ein Test des Stall-Systems. Die FA50 verfügt über zwei unabhängige Stall-Erkennungssysteme, jeweils eines für jedes Hydrauliksystem.
Vor dem Starten der Triebwerke wird das STALL-2-System überprüft. Beim Drücken der STALL-2-Taste auf dem mittleren Bedienpult ertönt die akustische Stall-Warnung, die Zünder im Triebwerk werden aktiviert, und der Hydraulikdruck aus System 2 fährt die äußeren Vorflügel aus.
Da die Vorflügel durch Druck aus Hydrauliksystem 1 eingefahren werden, bleiben sie nach Abschluss des Tests ausgefahren, bis durch das Starten von Triebwerk 1 oder Triebwerk 2 Druck im Hydrauliksystem 1 aufgebaut wird.
