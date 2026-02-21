Facebook-f Youtube Instagram Discord

Black Square: Die neuen Caravans kommen

Black Square hat über seinen Partner Just Flight die Produktseiten zur Caravan Professional für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es noch nicht, der Release scheint jedoch kurz bevorzustehen.

Die neue Version stellt eine umfassende Überarbeitung der bisherigen Steam-Gauge-Variante dar. Sie bietet unter anderem ein komplett neues Außenmodell, überarbeitete Innenmaterialien, eine deutlich detailliertere Turbinen-Simulation sowie ein neu aufgenommenes Soundpaket von Boris Audio Works.

Die Caravan Professional erscheint in zwei Paketen mit insgesamt vier Varianten:

Grand Caravan Passenger Pack

  • ohne extra Frachtbehälter
  • mit extra Frachtbehälter

Grand Caravan Amphibian and Cargo

  • Grand Caravan Amphibian mit Schwimmern
  • Super Cargomaster

… oder auch beide Pakete als Bundel.

Alle Versionen simulieren die PT6A-114A-Turbine mit 675 PS inklusive detaillierter System- und Failure-Optionen. Zudem gibt es das bekannte Tablet-Interface zur Systemüberwachung sowie zahlreiche konfigurierbare Avionik-Optionen (12 Radiokonfigurationen).

Das Add-on wird für MSFS 2020 und MSFS 2024 erscheinen. Besitzer der ursprünglichen Analog Caravan erhalten ein vergünstigtes Upgrade.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
AzurPoly teasert Rafale
AzurPoly
AzurPoly teasert Rafale
Das Entwicklerstudio AzurPoly, welches bekannt für detaillierte Simulationen von Militärflugzeugen ist, präsentiert auf Facebook eine Vorschau ihrer neusten Kreation: die ...
/ / Keine Kommentare zu AzurPoly teasert Rafale
Aerosoft: Stuttgart Szenerie im "Final Approach"
Aerosoft
Aerosoft: Stuttgart Szenerie im „Final Approach“
Entwickler und Publisher Aerosoft hat soeben auf ihrem Discordserver ausführliche Vorschaubilder ihrer kommenden Szenerie des ...
/ / 4 Kommentare zu Aerosoft: Stuttgart Szenerie im „Final Approach“
MXI Design unterwegs in Schweden: Stockholm Vasteras veröffentlicht
MXI DESIGN
MXI Design unterwegs in Schweden: Stockholm Vasteras veröffentlicht
Vor kurzem hat Entwickler MXI Design seine neuste Szenerie ESOW STOCKHOLM VASTERAS für den MSFS ...
/ / Keine Kommentare zu MXI Design unterwegs in Schweden: Stockholm Vasteras veröffentlicht
Bessere Performance bei FSLabs
FSLabs
Bessere Performance bei FSLabs
Flight Sim Labs hat die Version 11.0.1.326 für die A321ceo- und A321neo-Serie veröffentlicht. Es handelt ...
/ / Keine Kommentare zu Bessere Performance bei FSLabs
Wir trauern um Olaf Jonas: Ein unersetzlicher Verlust.
simFlight
Wir trauern um Olaf Jonas: Ein unersetzlicher Verlust.
In tiefer Trauer und völlig unerwartet haben wir heute die Nachricht vom Ableben unseres geschätzten ...
/ / 6 Kommentare zu Wir trauern um Olaf Jonas: Ein unersetzlicher Verlust.
A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt
A2A Simulations
A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt
Mit der Legacy RG550 hat A2A Simulations ein neues Produkt angekündigt, welches vorraussichtlich im zweiten ...
/ / 2 Kommentare zu A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt
FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
MSFS2024
FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
Mit dem HJet bringt FlightFX eine umfassend überarbeitete Version seines Very Light Jets für den ...
/ / 2 Kommentare zu FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x