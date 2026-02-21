Black Square: Die neuen Caravans kommen

Black Square hat über seinen Partner Just Flight die Produktseiten zur Caravan Professional für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es noch nicht, der Release scheint jedoch kurz bevorzustehen.
Die neue Version stellt eine umfassende Überarbeitung der bisherigen Steam-Gauge-Variante dar. Sie bietet unter anderem ein komplett neues Außenmodell, überarbeitete Innenmaterialien, eine deutlich detailliertere Turbinen-Simulation sowie ein neu aufgenommenes Soundpaket von Boris Audio Works.
Die Caravan Professional erscheint in zwei Paketen mit insgesamt vier Varianten:
- ohne extra Frachtbehälter
- mit extra Frachtbehälter
Grand Caravan Amphibian and Cargo
- Grand Caravan Amphibian mit Schwimmern
- Super Cargomaster
… oder auch beide Pakete als Bundel.
Alle Versionen simulieren die PT6A-114A-Turbine mit 675 PS inklusive detaillierter System- und Failure-Optionen. Zudem gibt es das bekannte Tablet-Interface zur Systemüberwachung sowie zahlreiche konfigurierbare Avionik-Optionen (12 Radiokonfigurationen).
Das Add-on wird für MSFS 2020 und MSFS 2024 erscheinen. Besitzer der ursprünglichen Analog Caravan erhalten ein vergünstigtes Upgrade.