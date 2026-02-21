AzurPoly teasert Rafale

Das Entwicklerstudio AzurPoly, welches bekannt für detaillierte Simulationen von Militärflugzeugen ist, präsentiert auf Facebook eine Vorschau ihrer neusten Kreation: die Dassault Rafale.

Ein Walk-Around Video zeigt primär die visuelle Seite des Add-Ons mit detaillierter Modellierung und Texturierung, sowie Sounds von Echo One Niner. AzurPoly schreibt dazu:

„Dies stellt jedoch nur einen kleinen Teil dessen dar, was für das finale Produkt geplant ist. Ein großer Teil der Systeme, der Avionik und der erweiterten Funktionen befindet sich noch in aktiver Entwicklung und wird nach und nach vorgestellt.“