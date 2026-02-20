Facebook-f Youtube Instagram Discord

MXI Design unterwegs in Schweden: Stockholm Vasteras veröffentlicht

Vor kurzem hat Entwickler MXI Design seine neuste Szenerie ESOW STOCKHOLM VASTERAS für den MSFS 2020 und 2024 veröffentlicht.

Der Stockholm Västerås Airport (IATA: VST, ICAO: ESOW), auch bekannt als Hässlö Flygplats, ist ein kleiner internationaler Flughafen in der Nähe der Stadt Västerås in Schweden. Der Flughafen liegt 110 km westlich von Stockholm und befindet sich zwar außerhalb des Verwaltungsbezirks Stockholm, ist jedoch im IATA-Sammelcode STO für die Stockholmer Flughäfen enthalten. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 78.652 Passagiere abgefertigt, womit er der 18.-verkehrsreichste Flughafen Schwedens war.

Folgende Features weist MXI Design für die Szenerie auf:

  • Realitätsgetreue Nachbildung des Flughafens Västerås
  • Hochdetailliertes Terminal (Innen- und Außenbereich)
  • Hochauflösende PBR-Texturen
  • Animierte Terminalobjekte
  • Lidar-basiertes, optimiertes Gelände- und Pistenprofil
  • Individuelle CGL-Abdeckung für den Flughafen
  • Eigene Lichtmast-Modelle für Rollwege
  • Individuelle Nachtbeleuchtung mit realistischer Atmosphäre
  • Individuelle Schneedarstellung
  • Eigene GSE-Fahrzeuge im Einsatz (für Nutzer ohne GSX)
  • Dynamische GSX-Türen im Terminal (aktivierbar bei Boarding/Deboarding)
  • Eigenes GSX-Profil für Bodenabfertigung und Passagiere
  • Parallax-Fenster für umliegende Flughafengebäude
  • Västerås Flygmuseum enthalten – ein begehbares Museumserlebnis
  • Handgefertigte Details und Szenerie-Objekte im gesamten Flughafenbereich
  • Performance-optimiert
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Bessere Performance bei FSLabs
FSLabs
Bessere Performance bei FSLabs
Flight Sim Labs hat die Version 11.0.1.326 für die A321ceo- und A321neo-Serie veröffentlicht. Es handelt sich um ein Zwischenupdate nach ...
/ / Keine Kommentare zu Bessere Performance bei FSLabs
Wir trauern um Olaf Jonas: Ein unersetzlicher Verlust.
simFlight
Wir trauern um Olaf Jonas: Ein unersetzlicher Verlust.
In tiefer Trauer und völlig unerwartet haben wir heute die Nachricht vom Ableben unseres geschätzten ...
/ / 6 Kommentare zu Wir trauern um Olaf Jonas: Ein unersetzlicher Verlust.
A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt
A2A Simulations
A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt
Mit der Legacy RG550 hat A2A Simulations ein neues Produkt angekündigt, welches vorraussichtlich im zweiten ...
/ / 2 Kommentare zu A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt
FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
MSFS2024
FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
Mit dem HJet bringt FlightFX eine umfassend überarbeitete Version seines Very Light Jets für den ...
/ / 2 Kommentare zu FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
Sim Update 5 Beta verfügbar - es darf getestet werden!
MSFS2024
Sim Update 5 Beta verfügbar – es darf getestet werden!
Nach vier kommt fünf, so auch bei den SimUpdates für den Microsoft Flight Simulator 2024 ...
/ / 3 Kommentare zu Sim Update 5 Beta verfügbar – es darf getestet werden!
Entwicklungsupdate L1011 Tristar
INIBUILDSMSFS2024
Entwicklungsupdate L1011 Tristar
Das Update im Inibuilds Forum beschreibt den fortgeschrittenen Entwicklungsstand des TriStar Airliner von iniBuilds. Nach ...
/ / Keine Kommentare zu Entwicklungsupdate L1011 Tristar
Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
MSFS2024SIMMARKET
Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
Hawkskullz Simulation hat den Allama Iqbal International Airport in Lahore Pakistan veröffentlicht. OPLA ist das ...
/ / Keine Kommentare zu Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x