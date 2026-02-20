MXI Design unterwegs in Schweden: Stockholm Vasteras veröffentlicht

Vor kurzem hat Entwickler MXI Design seine neuste Szenerie ESOW STOCKHOLM VASTERAS für den MSFS 2020 und 2024 veröffentlicht.
Der Stockholm Västerås Airport (IATA: VST, ICAO: ESOW), auch bekannt als Hässlö Flygplats, ist ein kleiner internationaler Flughafen in der Nähe der Stadt Västerås in Schweden. Der Flughafen liegt 110 km westlich von Stockholm und befindet sich zwar außerhalb des Verwaltungsbezirks Stockholm, ist jedoch im IATA-Sammelcode STO für die Stockholmer Flughäfen enthalten. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 78.652 Passagiere abgefertigt, womit er der 18.-verkehrsreichste Flughafen Schwedens war.
Folgende Features weist MXI Design für die Szenerie auf:
- Realitätsgetreue Nachbildung des Flughafens Västerås
- Hochdetailliertes Terminal (Innen- und Außenbereich)
- Hochauflösende PBR-Texturen
- Animierte Terminalobjekte
- Lidar-basiertes, optimiertes Gelände- und Pistenprofil
- Individuelle CGL-Abdeckung für den Flughafen
- Eigene Lichtmast-Modelle für Rollwege
- Individuelle Nachtbeleuchtung mit realistischer Atmosphäre
- Individuelle Schneedarstellung
- Eigene GSE-Fahrzeuge im Einsatz (für Nutzer ohne GSX)
- Dynamische GSX-Türen im Terminal (aktivierbar bei Boarding/Deboarding)
- Eigenes GSX-Profil für Bodenabfertigung und Passagiere
- Parallax-Fenster für umliegende Flughafengebäude
- Västerås Flygmuseum enthalten – ein begehbares Museumserlebnis
- Handgefertigte Details und Szenerie-Objekte im gesamten Flughafenbereich
- Performance-optimiert