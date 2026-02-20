Bessere Performance bei FSLabs

Flight Sim Labs hat die Version 11.0.1.326 für die A321ceo- und A321neo-Serie veröffentlicht. Es handelt sich um ein Zwischenupdate nach dem PW A321neo-Release (wir berichten), mit Schwerpunkt auf Performance, Stabilität und kleineren Verbesserungen. Das Update ist über den Experimental Channel im Control Center verfügbar.
Die Performance wurde durch optimierte Texturen sowie reduzierte GPU- und CPU-Belastung verbessert, insbesondere bei Kabine und Außenmodell. Eine neue „Cabin Lite“-Option ermöglicht das Deaktivieren der Kabine zur Senkung des VRAM-Verbrauchs. Zusätzlich wurden Modellstrukturen und Texturauflösungen angepasst, um Speicherbedarf und Rendering-Effizienz zu optimieren.
Im Bereich Handling wurden die Bremskurven überarbeitet, um ein realistischeres Verzögerungsverhalten zu erreichen, weitere Anpassungen sind geplant. Zudem wurden Probleme bei SRS- und LOC-Capture im NEO behoben, um die Flugführung zu verbessern.
Auf Systemebene gab es verschiedene Korrekturen und Verbesserungen, unter anderem bei Engines/FADEC, EIU, DMC und dem FMGC. Die FMGC-Logging-Struktur wurde überarbeitet, um Stabilität und Fehlerdiagnose zu verbessern.