Aerosoft: Stuttgart Szenerie im „Final Approach“

Entwickler und Publisher Aerosoft hat soeben auf ihrem Discordserver ausführliche Vorschaubilder ihrer kommenden Szenerie des Stuttgarter Flughafens veröffentlicht. Community Manger Rafi schreibt dazu:
Ihr wisst alle, was das bedeutet! Stuttgart nimmt richtig Fahrt auf und macht gute Fortschritte in der Beta-Testphase. Ich würde sagen, es befindet sich im Endanflug vor der Landung.
Wir haben außerdem ein einzigartiges Event zur Feier der Veröffentlichung geplant — so etwas habe ich in einem Flugsimulator bisher noch nicht gesehen. Mehr dazu später!
PS: Zum A340-600 Pro sollen in Kürze ebenfalls Neuigkeiten folgenden. Das letzte veröffentlichte Preview zeigte unten stehende Bilder, verbunden mit einer Rätselschnitzeljagd. Mehr dazu auf Aerosofts Discord.
Ich hoffe das diese Szenerie endlich die Probleme mit dem Terrain behebt. Das hat meines Wissens noch keine andere Payware gut umgesetzt.
hoffe ich auch… EDDS und KLAS kann ich nur mit standard Navdata nutzen ,mit Navigraph führt jeder Anflug, auch RNO, vor der RWY in den Boden.
RNP meinte ich natürlich