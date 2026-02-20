Facebook-f Youtube Instagram Discord

Aerosoft: Stuttgart Szenerie im „Final Approach“

Entwickler und Publisher Aerosoft hat soeben auf ihrem Discordserver ausführliche Vorschaubilder ihrer kommenden Szenerie des Stuttgarter Flughafens veröffentlicht. Community Manger Rafi schreibt dazu:

Ihr wisst alle, was das bedeutet! Stuttgart nimmt richtig Fahrt auf und macht gute Fortschritte in der Beta-Testphase. Ich würde sagen, es befindet sich im Endanflug vor der Landung.

Wir haben außerdem ein einzigartiges Event zur Feier der Veröffentlichung geplant — so etwas habe ich in einem Flugsimulator bisher noch nicht gesehen. Mehr dazu später!

PS: Zum A340-600 Pro sollen in Kürze ebenfalls Neuigkeiten folgenden. Das letzte veröffentlichte Preview zeigte unten stehende Bilder, verbunden mit einer Rätselschnitzeljagd. Mehr dazu auf Aerosofts Discord.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

3 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Flap5
Flap5
6 Stunden zuvor

Ich hoffe das diese Szenerie endlich die Probleme mit dem Terrain behebt. Das hat meines Wissens noch keine andere Payware gut umgesetzt.

Antworten
Dan
Dan
4 Stunden zuvor

hoffe ich auch… EDDS und KLAS kann ich nur mit standard Navdata nutzen ,mit Navigraph führt jeder Anflug, auch RNO, vor der RWY in den Boden.

Antworten
Dan
Dan
Beantworten  Dan
4 Stunden zuvor

RNP meinte ich natürlich

Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz
MXI Design unterwegs in Schweden: Stockholm Vasteras veröffentlicht
MXI DESIGN
MXI Design unterwegs in Schweden: Stockholm Vasteras veröffentlicht
Vor kurzem hat Entwickler MXI Design seine neuste Szenerie ESOW STOCKHOLM VASTERAS für den MSFS 2020 und 2024 veröffentlicht. Der ...
/ / Keine Kommentare zu MXI Design unterwegs in Schweden: Stockholm Vasteras veröffentlicht
Bessere Performance bei FSLabs
FSLabs
Bessere Performance bei FSLabs
Flight Sim Labs hat die Version 11.0.1.326 für die A321ceo- und A321neo-Serie veröffentlicht. Es handelt ...
/ / Keine Kommentare zu Bessere Performance bei FSLabs
Wir trauern um Olaf Jonas: Ein unersetzlicher Verlust.
simFlight
Wir trauern um Olaf Jonas: Ein unersetzlicher Verlust.
In tiefer Trauer und völlig unerwartet haben wir heute die Nachricht vom Ableben unseres geschätzten ...
/ / 6 Kommentare zu Wir trauern um Olaf Jonas: Ein unersetzlicher Verlust.
A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt
A2A Simulations
A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt
Mit der Legacy RG550 hat A2A Simulations ein neues Produkt angekündigt, welches vorraussichtlich im zweiten ...
/ / 2 Kommentare zu A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt
FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
MSFS2024
FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
Mit dem HJet bringt FlightFX eine umfassend überarbeitete Version seines Very Light Jets für den ...
/ / 2 Kommentare zu FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
Sim Update 5 Beta verfügbar - es darf getestet werden!
MSFS2024
Sim Update 5 Beta verfügbar – es darf getestet werden!
Nach vier kommt fünf, so auch bei den SimUpdates für den Microsoft Flight Simulator 2024 ...
/ / 3 Kommentare zu Sim Update 5 Beta verfügbar – es darf getestet werden!
Entwicklungsupdate L1011 Tristar
INIBUILDSMSFS2024
Entwicklungsupdate L1011 Tristar
Das Update im Inibuilds Forum beschreibt den fortgeschrittenen Entwicklungsstand des TriStar Airliner von iniBuilds. Nach ...
/ / Keine Kommentare zu Entwicklungsupdate L1011 Tristar
3
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x