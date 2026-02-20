Aerosoft: Stuttgart Szenerie im „Final Approach“

Entwickler und Publisher Aerosoft hat soeben auf ihrem Discordserver ausführliche Vorschaubilder ihrer kommenden Szenerie des Stuttgarter Flughafens veröffentlicht. Community Manger Rafi schreibt dazu:

Ihr wisst alle, was das bedeutet! Stuttgart nimmt richtig Fahrt auf und macht gute Fortschritte in der Beta-Testphase. Ich würde sagen, es befindet sich im Endanflug vor der Landung.

Wir haben außerdem ein einzigartiges Event zur Feier der Veröffentlichung geplant — so etwas habe ich in einem Flugsimulator bisher noch nicht gesehen. Mehr dazu später!

PS: Zum A340-600 Pro sollen in Kürze ebenfalls Neuigkeiten folgenden. Das letzte veröffentlichte Preview zeigte unten stehende Bilder, verbunden mit einer Rätselschnitzeljagd. Mehr dazu auf Aerosofts Discord.