Wir trauern um Olaf Jonas: Ein unersetzlicher Verlust.

In tiefer Trauer und völlig unerwartet haben wir heute die Nachricht vom Ableben unseres geschätzten Kollegen, Olaf Jonas, erhalten.

Über 25 Jahre lang hat Olaf mit Herz und Seele ‘den Laden’ geführt und war für uns alle eine Konstante. Als Kopf des Kunden-Supports und als engagierter Betreuer unserer Developer bei simMarket war er nicht nur ein Mitarbeiter, sondern ein unverzichtbarer Teil unserer Familie. 

Seine große Leidenschaft galt der Helikopter-Fliegerei in der Flugsimulation, und auch die Bahn-Simulation faszinierte ihn. Auch hier auf www.simFlight.de hat er uns mit seinen wertvollen Nachrichtenartikeln immer wieder begeistert und informiert.

Wir verlieren mit ihm einen wertvollen Menschen, dessen Abwesenheit wir schmerzlich spüren werden.

Enno
Enno
11 Stunden zuvor

Mein herzliches Beileid!

Karl
Karl
7 Stunden zuvor

Mein Beileid!

