Facebook-f Youtube Instagram Discord

A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt

Mit der Legacy RG550 hat A2A Simulations ein neues Produkt angekündigt, welches vorraussichtlich im zweiten Quartal 2026 veröffentlicht werden soll. Dieses Flugzeug sei damit das erste A2A Add-On eines high-performance experimental kit-built plane.

Mit Hilfe der Erfahrungen von Scott Gentile, der die Maschine auch in echt flog, und auf Basis von Accu Sim 2.0 soll Folgendes garantiert sein:

  • Vollständig maßgeschneiderte Flugphysik
  • Komplett individuell entwickeltes Sounddesign
  • Persistente Verschleiß- und Eigentumsmodellierung
  • Mehrere Avionik-Konfigurationen, einschließlich einer vollständig maßgeschneiderten Garmin G5-Simulation, die wir voraussichtlich auch für die Comanche und Aerostar nachrüsten werden
  • Laserscanning- und Photogrammetrie-gestützte 3D-Modellierung
  • Tiefgehende Simulation von Elektrik und Systemen
  • Ein hochdetailliertes Triebwerks-Simulationsmodell – bis hin zu einzelnen Zündereignissen während der Verbrennung

https://a2asimulations.com/2026/02/17/a2a-simulations-announces-the-accu-sim-legacy-rg550

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
MSFS2024
FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
Mit dem HJet bringt FlightFX eine umfassend überarbeitete Version seines Very Light Jets für den Microsoft Flight Simulator 2024 auf ...
/ / 2 Kommentare zu FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off
Sim Update 5 Beta verfügbar - es darf getestet werden!
MSFS2024
Sim Update 5 Beta verfügbar – es darf getestet werden!
Nach vier kommt fünf, so auch bei den SimUpdates für den Microsoft Flight Simulator 2024 ...
/ / 3 Kommentare zu Sim Update 5 Beta verfügbar – es darf getestet werden!
Entwicklungsupdate L1011 Tristar
INIBUILDSMSFS2024
Entwicklungsupdate L1011 Tristar
Das Update im Inibuilds Forum beschreibt den fortgeschrittenen Entwicklungsstand des TriStar Airliner von iniBuilds. Nach ...
/ / Keine Kommentare zu Entwicklungsupdate L1011 Tristar
Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
MSFS2024SIMMARKET
Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
Hawkskullz Simulation hat den Allama Iqbal International Airport in Lahore Pakistan veröffentlicht. OPLA ist das ...
/ / Keine Kommentare zu Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
Neue US Flugplätze erhältlich
MSFS2020MSFS2024SIMMARKET
Neue US Flugplätze erhältlich
RelaWorldScenery hat die vierte Version von St. Louis Lambert für MSFS 2024 herausgebracht. Besitzer der ...
/ / Keine Kommentare zu Neue US Flugplätze erhältlich
MSFS Weekly Briefing 12 Februar 2026
MicrosoftMSFS2020MSFS2024
MSFS Weekly Briefing 12 Februar 2026
Es geht endlich weiter. Morgen startet die MSFS 2024 Service Update 5 Beta; was darin ...
/ / Keine Kommentare zu MSFS Weekly Briefing 12 Februar 2026
Big News bei SayIntentions - TrafficPlus nun verfügbar
SayIntentions.AI
Big News bei SayIntentions – TrafficPlus nun verfügbar
SayIntentions teilt auf ihrem Discordserver, dass TrafficPlus (Traffic+) nun als Alpha Preview für alle Partner-Kunden ...
/ / Keine Kommentare zu Big News bei SayIntentions – TrafficPlus nun verfügbar
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x