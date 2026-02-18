A2A gibt Gas: Legacy RG550 angekündigt

Mit der Legacy RG550 hat A2A Simulations ein neues Produkt angekündigt, welches vorraussichtlich im zweiten Quartal 2026 veröffentlicht werden soll. Dieses Flugzeug sei damit das erste A2A Add-On eines high-performance experimental kit-built plane.

Mit Hilfe der Erfahrungen von Scott Gentile, der die Maschine auch in echt flog, und auf Basis von Accu Sim 2.0 soll Folgendes garantiert sein:

Vollständig maßgeschneiderte Flugphysik

Komplett individuell entwickeltes Sounddesign

Persistente Verschleiß- und Eigentumsmodellierung

Mehrere Avionik-Konfigurationen, einschließlich einer vollständig maßgeschneiderten Garmin G5 -Simulation, die wir voraussichtlich auch für die Comanche und Aerostar nachrüsten werden

-Simulation, die wir voraussichtlich auch für die Comanche und Aerostar nachrüsten werden Laserscanning- und Photogrammetrie-gestützte 3D-Modellierung

Tiefgehende Simulation von Elektrik und Systemen

Ein hochdetailliertes Triebwerks-Simulationsmodell – bis hin zu einzelnen Zündereignissen während der Verbrennung

https://a2asimulations.com/2026/02/17/a2a-simulations-announces-the-accu-sim-legacy-rg550