FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off

Mit dem HJet bringt FlightFX eine umfassend überarbeitete Version seines Very Light Jets für den Microsoft Flight Simulator 2024 auf den Markt. Die Neuauflage basiert auf der ursprünglich für den MSFS2020 entwickelten Version von Marwan Gharib und erscheint am 19. Februar 2026 zum Preis von 24,99 USD. Bestandskunden der 2020-Version erhalten das Upgrade kostenfrei.
Technisch wurde das Add-on grundlegend überarbeitet: Das Flugmodell, das Bodenhandling sowie die Fahrwerksphysik wurden neu aufgebaut. Auch Avionik und Systeme wurden modernisiert, darunter ein aktualisiertes Working-Title-V2-Framework, ein verbessertes Autopilot- und Autothrottle-Verhalten sowie ein eigenes Vertical Situation Display. Umfangreiche Systemsimulationen decken unter anderem Elektrik, Hydraulik, Umweltkontrolle, Enteisung und Feuerwarnsysteme ab. Ein erweitertes Crew Alerting System mit über 130 Meldungen sowie interaktive Checklisten sind ebenfalls integriert.
Visuell bietet die Version für 2024 ein vollständig neu gestaltetes Cockpit und eine überarbeitete Kabine mit nativen Materialien und Shadern des Simulators. Außenmodell, Beleuchtung und zahlreiche interaktive Elemente wurden verbessert. Ergänzt wird das Paket durch eine neue Soundkulisse, das überarbeitete VAMS-2.0-EFB mit Navigraph- und SimBrief-Anbindung sowie Unterstützung für den Career Mode und die Walk-Around-Funktion des Microsoft Flight Simulator 2024.
Unglaublich, ein kostenfreies Upgrade zum 2024er.. .. Ähem.. darauf trink ich einen Kaffee