Facebook-f Youtube Instagram Discord

FlightFX HJet für MSFS2024 bereit zum Take-Off

Mit dem HJet bringt FlightFX eine umfassend überarbeitete Version seines Very Light Jets für den Microsoft Flight Simulator 2024 auf den Markt. Die Neuauflage basiert auf der ursprünglich für den MSFS2020 entwickelten Version von Marwan Gharib und erscheint am 19. Februar 2026 zum Preis von 24,99 USD. Bestandskunden der 2020-Version erhalten das Upgrade kostenfrei.

Technisch wurde das Add-on grundlegend überarbeitet: Das Flugmodell, das Bodenhandling sowie die Fahrwerksphysik wurden neu aufgebaut. Auch Avionik und Systeme wurden modernisiert, darunter ein aktualisiertes Working-Title-V2-Framework, ein verbessertes Autopilot- und Autothrottle-Verhalten sowie ein eigenes Vertical Situation Display. Umfangreiche Systemsimulationen decken unter anderem Elektrik, Hydraulik, Umweltkontrolle, Enteisung und Feuerwarnsysteme ab. Ein erweitertes Crew Alerting System mit über 130 Meldungen sowie interaktive Checklisten sind ebenfalls integriert.

Visuell bietet die Version für 2024 ein vollständig neu gestaltetes Cockpit und eine überarbeitete Kabine mit nativen Materialien und Shadern des Simulators. Außenmodell, Beleuchtung und zahlreiche interaktive Elemente wurden verbessert. Ergänzt wird das Paket durch eine neue Soundkulisse, das überarbeitete VAMS-2.0-EFB mit Navigraph- und SimBrief-Anbindung sowie Unterstützung für den Career Mode und die Walk-Around-Funktion des Microsoft Flight Simulator 2024.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Flap5
Flap5
7 Stunden zuvor

Unglaublich, ein kostenfreies Upgrade zum 2024er.. .. Ähem.. darauf trink ich einen Kaffee

Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz
Sim Update 5 Beta verfügbar - es darf getestet werden!
MSFS2024
Sim Update 5 Beta verfügbar – es darf getestet werden!
Nach vier kommt fünf, so auch bei den SimUpdates für den Microsoft Flight Simulator 2024. Seit Freitag, dem 13. Februar, ...
/ / 3 Kommentare zu Sim Update 5 Beta verfügbar – es darf getestet werden!
Entwicklungsupdate L1011 Tristar
INIBUILDSMSFS2024
Entwicklungsupdate L1011 Tristar
Das Update im Inibuilds Forum beschreibt den fortgeschrittenen Entwicklungsstand des TriStar Airliner von iniBuilds. Nach ...
/ / Keine Kommentare zu Entwicklungsupdate L1011 Tristar
Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
MSFS2024SIMMARKET
Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
Hawkskullz Simulation hat den Allama Iqbal International Airport in Lahore Pakistan veröffentlicht. OPLA ist das ...
/ / Keine Kommentare zu Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
Neue US Flugplätze erhältlich
MSFS2020MSFS2024SIMMARKET
Neue US Flugplätze erhältlich
RelaWorldScenery hat die vierte Version von St. Louis Lambert für MSFS 2024 herausgebracht. Besitzer der ...
/ / Keine Kommentare zu Neue US Flugplätze erhältlich
MSFS Weekly Briefing 12 Februar 2026
MicrosoftMSFS2020MSFS2024
MSFS Weekly Briefing 12 Februar 2026
Es geht endlich weiter. Morgen startet die MSFS 2024 Service Update 5 Beta; was darin ...
/ / Keine Kommentare zu MSFS Weekly Briefing 12 Februar 2026
Big News bei SayIntentions - TrafficPlus nun verfügbar
SayIntentions.AI
Big News bei SayIntentions – TrafficPlus nun verfügbar
SayIntentions teilt auf ihrem Discordserver, dass TrafficPlus (Traffic+) nun als Alpha Preview für alle Partner-Kunden ...
/ / Keine Kommentare zu Big News bei SayIntentions – TrafficPlus nun verfügbar
Cli4D veröffentlicht den Grossen Mythen für MSFS 2024
CLI4D DesignsHelikopterMSFS2024
Cli4D veröffentlicht den Grossen Mythen für MSFS 2024
Wie vor wenigen Tagen angekündigt ist Cli4D in die Schweiz zurückgekehrt und hat den Grossen ...
/ / Keine Kommentare zu Cli4D veröffentlicht den Grossen Mythen für MSFS 2024
1
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x