Sim Update 5 Beta verfügbar – es darf getestet werden!

Nach vier kommt fünf, so auch bei den SimUpdates für den Microsoft Flight Simulator 2024.
Seit Freitag, dem 13. Februar, dürfen alle mutigen Simmer die neuste Beta ausprobieren. Version 1.7.6.0 legt den Fokus dabei auf technische Verbesserungen, insbesondere bei Speicherverwaltung und Stabilität, um Abstürze zu reduzieren und die Performance, auch in VR, zu verbessern.
Zudem wurde das Flugmodell überarbeitet, etwa bei Wake-Turbulenzen, Propellerdarstellung und verschiedenen Systemen. Zahlreiche Standardflugzeuge erhielten Anpassungen.
Im Bereich Avionik und EFB wurden Anzeige- und Logikfehler behoben. Auch VR-Interaktionen wurden optimiert. Darüber hinaus verbessert das Update die Daten- und Streaming-Prozesse für Welt- und Geländedaten.
Insgesamt wurden in ziemlich allen Bereichen des Simulators Änderungen oder Verbesserungen vorgenommen, was das endlos wirkende Changelog zeigt.
Wie üblich kann die Beta über Steam bzw. für Marketplace Kunden beim XBox-Insiderhub aktiviert werden. Falls diese dort nicht erscheint, ist zuvor noch eine online Registrierung nötig.
Weitere Hinweise zur Beta befinden sich hier: https://www.flightsimulator.com/sim-update-5-beta/
Ich würde es ja echt gut finden, wenn man nochmal was an der Belichtung macht, ich finde den Bloom Effekt gerade was Städte im dunkeln angeht echt zu doll. Du fliegst auf 370ft und siehst überall hellgraue Wolken und den Lichtschein bei Nacht, weil da Städte sind. Das finde ich ein bisschen doof nach wie vor.