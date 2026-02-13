Neue US Flugplätze erhältlich

RelaWorldScenery hat die vierte Version von St. Louis Lambert für MSFS 2024 herausgebracht. Besitzer der vorherigen Version erhalte einen Rabatt.

Der internationale Flughafen St. Louis Lambert (IATA: STL, ICAO: KSTL, FAA LID: STL), ehemals Lambert–St. Louis International Airport, bedient die Stadt St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Er wird häufig als Lambert Field oder einfach Lambert bezeichnet und ist der größte und verkehrsreichste Flughafen in Missouri. Der 1133 Hektar große Flughafen liegt 22,5 Kilometer nordwestlich der Innenstadt von St. Louis im nicht eingemeindeten Gebiet des St. Louis County zwischen Berkeley und Bridgeton. Im Januar 2019 verzeichnete er täglich über 259 Abflüge zu 78 nationalen und internationalen Direktverbindungen.

Version 4.0 bietet komplett überarbeitete Texturen – optimiert für 2024

Version 4.0: Vollständig optimierte LODs für flüssige Performance (alle Probleme der Vorgängerversionen wurden behoben)

Neu gestaltete Terminal-Nachtbeleuchtung

Optimiert für maximale Bildrate

Hochdetailliertes und präzises Modell des St. Louis Lambert International Airport für MSFS

Korrektes und funktionierendes AFCAD – Flughafenlayout 2023 – Funktionen für alle Start- und Landebahnen zur ATC-Anweisung für Benutzerflugzeuge und KI

PBR-Texturen für Gebäude und Boden

Vollständige dynamische HDR-Nachtbeleuchtung

Bodenobjekte nach Originalfotos modelliert

Über 100 individuell modellierte Gebäude

Auch von FSXcenery gibt es etwas Neues, den kleinen Bruder des Las Vegas International für MSFS 2020 und 2024:

Der Flughafen North Las Vegas (IATA: VGT, ICAO: KVGT, FAA LID: VGT) ist ein öffentlicher Flughafen, der 4,8 km nordwestlich der Innenstadt von Las Vegas in North Las Vegas, Nevada, liegt.

Er gehört der Clark County Commission und wird vom Clark County Department of Aviation betrieben.