Facebook-f Youtube Instagram Discord

Neue US Flugplätze erhältlich

RelaWorldScenery hat die vierte Version von St. Louis Lambert für MSFS 2024 herausgebracht. Besitzer der vorherigen Version erhalte einen Rabatt.

Der internationale Flughafen St. Louis Lambert (IATA: STL, ICAO: KSTL, FAA LID: STL), ehemals Lambert–St. Louis International Airport, bedient die Stadt St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Er wird häufig als Lambert Field oder einfach Lambert bezeichnet und ist der größte und verkehrsreichste Flughafen in Missouri. Der 1133 Hektar große Flughafen liegt 22,5 Kilometer nordwestlich der Innenstadt von St. Louis im nicht eingemeindeten Gebiet des St. Louis County zwischen Berkeley und Bridgeton. Im Januar 2019 verzeichnete er täglich über 259 Abflüge zu 78 nationalen und internationalen Direktverbindungen.

  • Version 4.0 bietet komplett überarbeitete Texturen – optimiert für 2024
  • Version 4.0: Vollständig optimierte LODs für flüssige Performance (alle Probleme der Vorgängerversionen wurden behoben)
  • Neu gestaltete Terminal-Nachtbeleuchtung
  • Optimiert für maximale Bildrate
  • Hochdetailliertes und präzises Modell des St. Louis Lambert International Airport für MSFS
  • Korrektes und funktionierendes AFCAD – Flughafenlayout 2023 – Funktionen für alle Start- und Landebahnen zur ATC-Anweisung für Benutzerflugzeuge und KI
  • PBR-Texturen für Gebäude und Boden
  • Vollständige dynamische HDR-Nachtbeleuchtung
  • Bodenobjekte nach Originalfotos modelliert
  • Über 100 individuell modellierte Gebäude

Auch von FSXcenery gibt es etwas Neues, den kleinen Bruder des Las Vegas International für MSFS 2020 und 2024:

Der Flughafen North Las Vegas (IATA: VGT, ICAO: KVGT, FAA LID: VGT) ist ein öffentlicher Flughafen, der 4,8 km nordwestlich der Innenstadt von Las Vegas in North Las Vegas, Nevada, liegt.

Er gehört der Clark County Commission und wird vom Clark County Department of Aviation betrieben.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
MSFS2024SIMMARKET
Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
Hawkskullz Simulation hat den Allama Iqbal International Airport in Lahore Pakistan veröffentlicht. OPLA ist das Tor zu Lahore, dem „Herzen ...
/ / Keine Kommentare zu Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen
MSFS Weekly Briefing 12 Februar 2026
MicrosoftMSFS2020MSFS2024
MSFS Weekly Briefing 12 Februar 2026
Es geht endlich weiter. Morgen startet die MSFS 2024 Service Update 5 Beta; was darin ...
/ / Keine Kommentare zu MSFS Weekly Briefing 12 Februar 2026
Big News bei SayIntentions - TrafficPlus nun verfügbar
SayIntentions.AI
Big News bei SayIntentions – TrafficPlus nun verfügbar
SayIntentions teilt auf ihrem Discordserver, dass TrafficPlus (Traffic+) nun als Alpha Preview für alle Partner-Kunden ...
/ / Keine Kommentare zu Big News bei SayIntentions – TrafficPlus nun verfügbar
Cli4D veröffentlicht den Grossen Mythen für MSFS 2024
CLI4D DesignsHelikopterMSFS2024
Cli4D veröffentlicht den Grossen Mythen für MSFS 2024
Wie vor wenigen Tagen angekündigt ist Cli4D in die Schweiz zurückgekehrt und hat den Grossen ...
/ / Keine Kommentare zu Cli4D veröffentlicht den Grossen Mythen für MSFS 2024
realops - Ground Handling für X-Plane 12 verspätet EDIT: Jetzt released
X-PLANE
realops – Ground Handling für X-Plane 12 verspätet EDIT: Jetzt released
Edit: realops ist nun zum Preis von rund 25 Euro auf der hauseigenen Website erhältlich ...
/ / 3 Kommentare zu realops – Ground Handling für X-Plane 12 verspätet EDIT: Jetzt released
Interview: Abheben im Flugsimulator Frankfurt AIRlebnis-Flug
Interview
Interview: Abheben im Flugsimulator Frankfurt AIRlebnis-Flug
Der Traum vieler PC-Piloten ist, abgesehen von einer echten Fluglizenz, das eigene Homecockpit. Doch Kosten, ...
/ / 3 Kommentare zu Interview: Abheben im Flugsimulator Frankfurt AIRlebnis-Flug
Ankara bekommt dritte Startbahn
MSFS2020MSFS2024SIMMARKET
Ankara bekommt dritte Startbahn
SceneryTR Design hat dem Ankara Esenboğa Airport im MSFS 2020 und 2024 ein Update spendiert ...
/ / Keine Kommentare zu Ankara bekommt dritte Startbahn
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x