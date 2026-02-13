MSFS Weekly Briefing 12 Februar 2026

Es geht endlich weiter. Morgen startet die MSFS 2024 Service Update 5 Beta; was darin enthalten ist, verrät Microsoft leider noch nicht..
Wir haben tolle Neuigkeiten! Die öffentliche Beta von Sim Update 5 startet offiziell morgen, am 13. Februar, und ist ab sofort für Xbox-, PC- und Steam-Nutzer verfügbar. Diese Beta bietet allen die Möglichkeit, das Update vor der Veröffentlichung zu testen und mitzugestalten. Wir bedanken uns für eure anhaltende Begeisterung und Geduld beim Start.
So könnt ihr teilnehmen: Xbox- und PC-Nutzer (Microsoft Store) registrieren sich zunächst hier. Nach der Registrierung installiert und öffnet ihr den Xbox Insider Hub auf eurem PC oder eurer Xbox, navigiert zu „Vorschauen“ und wählt „Microsoft Flight Simulator Beta“. Klickt auf „Beitreten“ und anschließend unter „Verwalten“ auf „Microsoft Flight Simulator 2024 – Sim Update 5“ und speichert eure Auswahl. Nach der Registrierung startet ihr euren PC oder eure Xbox neu, um den Microsoft Store zu aktualisieren und das Update herunterzuladen. Euer Gruppenname wird entsprechend dem aktuellen Sim Update aktualisiert.
Steam-Nutzer können an der Beta teilnehmen, indem sie ihre Steam-Bibliothek öffnen, mit der rechten Maustaste auf „Microsoft Flight Simulator 2024“ klicken, „Eigenschaften“ auswählen und zu „Betas“ navigieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü „flight_sim_beta – Sim Update 5“ aus. Steam installiert das Update automatisch.
Die Foren für Versionshinweise, Feedback, Umfragen und Meldungen von Fehlern öffnen morgen, sobald die Beta startet.
Außerdem stellen wir eine neue Möglichkeit vor, sich mit anderen Simmern zu vernetzen: den Flughafen des Tages auf Discord. Alle 24 Stunden wird ein neuer Flughafen als gemeinsames Ziel ausgewählt. So könnt ihr ganz einfach und entspannt zusammen fliegen, den Voice-Chat nutzen und euch im Simulator treffen.
Wir freuen uns, unsere B.A.R.-Events vor Ort weiter auszubauen. Ein Event ist in Dallas, Texas, geplant, und ein weiteres findet in Melbourne, Australien, statt. Scrollt nach unten für alle Details, falls ihr teilnehmen möchtet! Wir bitten euch, euch so bald wie möglich anzumelden, damit die Organisatoren alles gut planen können.
Vielen Dank für eure Geduld, euer Feedback und eure Unterstützung! Wir freuen uns riesig, die öffentliche Beta von Sim Update 5 zu starten und sind gespannt auf euer Feedback. Wir sehen uns in der Luft!
Das vollständige Weekly Briefing kann man sich hier ansehen.