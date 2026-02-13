Facebook-f Youtube Instagram Discord

Entwicklungsupdate L1011 Tristar

Das Update im Inibuilds Forum beschreibt den fortgeschrittenen Entwicklungsstand des TriStar Airliner von iniBuilds. Nach der grundlegenden Projektvorstellung im Dezember liegt der Fokus nun auf Feinschliff: Systemlogik, Flugverhalten, Automatisierung, Audio und visuelle Details nähern sich der finalen Reife.

✈️ Flugmodell & Triebwerke

  • Simulation der drei Rolls-Royce RB211-524 mit realitätsnaher physikalischer Modellierung
  • Authentische EPR-Logik zur Schubsteuerung
  • Realistische Trägheit, Hochlaufverhalten und Leistungsänderungen
  • Korrekte Beschleunigungsgrenzen und Übergänge (z. B. Idle → Takeoff, Cruise, Approach)
  • Ziel: Charakteristisches, bewusst „ruhiges“ Widebody-Gefühl

🛬 Flugverhalten & Aerodynamik

  • Hochauflösendes Flugmodell mit Fokus auf Stabilität und sanftem Handling
  • Besonders detailliert: Anflug- und Landephase
  • Vollständig simuliertes Direct Lift Control (DLC)
    • Spoiler-Pitch-Kopplung für präzise Gleitwegkorrekturen
    • Minimale Nickbewegungen bei vertikalen Anpassungen
  • Reproduktion des für die L-1011 typischen stabilen Landeverhaltens

🧠 Automatisches Flugsystem (AFCS)

  • Vollständig nachgebildetes Automatic Flight Control System
  • CAT IIIB Autoland inklusive:
    • Realistische Flare-Logik
    • De-Rotation
    • Rollout-Steuerung
  • Integrierter Autothrottle in Abstimmung mit Performance Management System (PMS)
  • Authentische Lateral- und Vertikalmodi mit realistischen Limitierungen

🔧 Technische Systeme

Hydraulik

  • Drei unabhängige Kreisläufe mit korrekter Redundanzlogik

Pneumatik

  • Simulation von Zapfluft, Triebwerksstart, Packs und Kabinendruck

Elektrik

  • Vollständige AC/DC-Architektur
  • Essentielle Bus-Systeme und Lastverteilungslogik

⛽ Kraftstoffsystem

  • Originalgetreue Tankanordnung und Transferlogik
  • Crossfeed- und automatische Transferfunktionen
  • Realistische Schwerpunktverlagerung durch Treibstoffbewegung
  • Bedienung über vollständig simulierte Flight Engineer Station

🌡️ Umwelt- & Drucksystem

  • TriStar-spezifisches Pack-Verhalten
  • Zonenbasierte Temperatursteuerung
  • Automatik- und Standby-Modus der Druckkabine
  • Realistische Reversions- und Fehlermuster

👨‍✈️ Flight Engineer Station

  • Voll interaktive Station mit Steuerung von:
    • Hydraulik
    • Elektrik
    • Treibstoff
    • Pneumatik
    • Umweltkontrolle
  • Realitätsnahe Abläufe für Drei-Mann-Crew-Betrieb
  • Optionaler KI-gestützter Flight Engineer (umschaltbar via PFB)

🗺️ Navigationsphilosophie

Ursprünglich in drei Stufen geplant:

  • RADNAV
  • INS
  • INS + PMS (VNAV)

Nun erweitert für maximale Flexibilität bei gleichzeitiger visueller Authentizität:

Wählbare Modi (über PFB)

  • RADNAV
  • INS
  • GPS
  • INS + GPS
  • PMS (inkl. VNAV) nur bei INS-basierten Modi aktiv
  • Reine RADNAV- oder GPS-Modi deaktivieren PMS
  • Ziel: Wahl zwischen klassischem, puristischem oder modernerem Betrieb

🛰️ AFCS & GPS-Integration

  • Originale Lateralmodi:
    • ILS
    • LOC
    • VOR
    • INS
    • BC
  • Kein dedizierter GPS-Button im Original
  • Entwickler vermeiden fiktive Schalter oder unrealistische Modifikationen
  • GPS-Integration erfolgt ohne Beeinträchtigung der Cockpit-Authentizität
