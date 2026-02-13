Entwicklungsupdate L1011 Tristar

Das Update im Inibuilds Forum beschreibt den fortgeschrittenen Entwicklungsstand des TriStar Airliner von iniBuilds. Nach der grundlegenden Projektvorstellung im Dezember liegt der Fokus nun auf Feinschliff: Systemlogik, Flugverhalten, Automatisierung, Audio und visuelle Details nähern sich der finalen Reife.

✈️ Flugmodell & Triebwerke

Simulation der drei Rolls-Royce RB211-524 mit realitätsnaher physikalischer Modellierung

mit realitätsnaher physikalischer Modellierung Authentische EPR-Logik zur Schubsteuerung

zur Schubsteuerung Realistische Trägheit, Hochlaufverhalten und Leistungsänderungen

Korrekte Beschleunigungsgrenzen und Übergänge (z. B. Idle → Takeoff, Cruise, Approach)

Ziel: Charakteristisches, bewusst „ruhiges“ Widebody-Gefühl

🛬 Flugverhalten & Aerodynamik

Hochauflösendes Flugmodell mit Fokus auf Stabilität und sanftem Handling

Besonders detailliert: Anflug- und Landephase

Vollständig simuliertes Direct Lift Control (DLC) Spoiler-Pitch-Kopplung für präzise Gleitwegkorrekturen Minimale Nickbewegungen bei vertikalen Anpassungen

Reproduktion des für die L-1011 typischen stabilen Landeverhaltens

🧠 Automatisches Flugsystem (AFCS)

Vollständig nachgebildetes Automatic Flight Control System

CAT IIIB Autoland inklusive: Realistische Flare-Logik De-Rotation Rollout-Steuerung

inklusive: Integrierter Autothrottle in Abstimmung mit Performance Management System (PMS)

Authentische Lateral- und Vertikalmodi mit realistischen Limitierungen

🔧 Technische Systeme

Hydraulik

Drei unabhängige Kreisläufe mit korrekter Redundanzlogik

Pneumatik

Simulation von Zapfluft, Triebwerksstart, Packs und Kabinendruck

Elektrik

Vollständige AC/DC-Architektur

Essentielle Bus-Systeme und Lastverteilungslogik

⛽ Kraftstoffsystem

Originalgetreue Tankanordnung und Transferlogik

Crossfeed- und automatische Transferfunktionen

Realistische Schwerpunktverlagerung durch Treibstoffbewegung

Bedienung über vollständig simulierte Flight Engineer Station

🌡️ Umwelt- & Drucksystem

TriStar-spezifisches Pack-Verhalten

Zonenbasierte Temperatursteuerung

Automatik- und Standby-Modus der Druckkabine

Realistische Reversions- und Fehlermuster

👨‍✈️ Flight Engineer Station

Voll interaktive Station mit Steuerung von: Hydraulik Elektrik Treibstoff Pneumatik Umweltkontrolle

Realitätsnahe Abläufe für Drei-Mann-Crew-Betrieb

Optionaler KI-gestützter Flight Engineer (umschaltbar via PFB)

🗺️ Navigationsphilosophie

Ursprünglich in drei Stufen geplant:

RADNAV

INS

INS + PMS (VNAV)

Nun erweitert für maximale Flexibilität bei gleichzeitiger visueller Authentizität:

Wählbare Modi (über PFB)

RADNAV

INS

GPS

INS + GPS

PMS (inkl. VNAV) nur bei INS-basierten Modi aktiv

Reine RADNAV- oder GPS-Modi deaktivieren PMS

Ziel: Wahl zwischen klassischem, puristischem oder modernerem Betrieb

🛰️ AFCS & GPS-Integration