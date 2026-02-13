Entwicklungsupdate L1011 Tristar

Das Update im Inibuilds Forum beschreibt den fortgeschrittenen Entwicklungsstand des TriStar Airliner von iniBuilds. Nach der grundlegenden Projektvorstellung im Dezember liegt der Fokus nun auf Feinschliff: Systemlogik, Flugverhalten, Automatisierung, Audio und visuelle Details nähern sich der finalen Reife.
✈️ Flugmodell & Triebwerke
- Simulation der drei Rolls-Royce RB211-524 mit realitätsnaher physikalischer Modellierung
- Authentische EPR-Logik zur Schubsteuerung
- Realistische Trägheit, Hochlaufverhalten und Leistungsänderungen
- Korrekte Beschleunigungsgrenzen und Übergänge (z. B. Idle → Takeoff, Cruise, Approach)
- Ziel: Charakteristisches, bewusst „ruhiges“ Widebody-Gefühl
🛬 Flugverhalten & Aerodynamik
- Hochauflösendes Flugmodell mit Fokus auf Stabilität und sanftem Handling
- Besonders detailliert: Anflug- und Landephase
- Vollständig simuliertes Direct Lift Control (DLC)
- Spoiler-Pitch-Kopplung für präzise Gleitwegkorrekturen
- Minimale Nickbewegungen bei vertikalen Anpassungen
- Reproduktion des für die L-1011 typischen stabilen Landeverhaltens
🧠 Automatisches Flugsystem (AFCS)
- Vollständig nachgebildetes Automatic Flight Control System
- CAT IIIB Autoland inklusive:
- Realistische Flare-Logik
- De-Rotation
- Rollout-Steuerung
- Integrierter Autothrottle in Abstimmung mit Performance Management System (PMS)
- Authentische Lateral- und Vertikalmodi mit realistischen Limitierungen
🔧 Technische Systeme
Hydraulik
- Drei unabhängige Kreisläufe mit korrekter Redundanzlogik
Pneumatik
- Simulation von Zapfluft, Triebwerksstart, Packs und Kabinendruck
Elektrik
- Vollständige AC/DC-Architektur
- Essentielle Bus-Systeme und Lastverteilungslogik
⛽ Kraftstoffsystem
- Originalgetreue Tankanordnung und Transferlogik
- Crossfeed- und automatische Transferfunktionen
- Realistische Schwerpunktverlagerung durch Treibstoffbewegung
- Bedienung über vollständig simulierte Flight Engineer Station
🌡️ Umwelt- & Drucksystem
- TriStar-spezifisches Pack-Verhalten
- Zonenbasierte Temperatursteuerung
- Automatik- und Standby-Modus der Druckkabine
- Realistische Reversions- und Fehlermuster
👨✈️ Flight Engineer Station
- Voll interaktive Station mit Steuerung von:
- Hydraulik
- Elektrik
- Treibstoff
- Pneumatik
- Umweltkontrolle
- Realitätsnahe Abläufe für Drei-Mann-Crew-Betrieb
- Optionaler KI-gestützter Flight Engineer (umschaltbar via PFB)
🗺️ Navigationsphilosophie
Ursprünglich in drei Stufen geplant:
- RADNAV
- INS
- INS + PMS (VNAV)
Nun erweitert für maximale Flexibilität bei gleichzeitiger visueller Authentizität:
Wählbare Modi (über PFB)
- RADNAV
- INS
- GPS
- INS + GPS
- PMS (inkl. VNAV) nur bei INS-basierten Modi aktiv
- Reine RADNAV- oder GPS-Modi deaktivieren PMS
- Ziel: Wahl zwischen klassischem, puristischem oder modernerem Betrieb
🛰️ AFCS & GPS-Integration
- Originale Lateralmodi:
- ILS
- LOC
- VOR
- INS
- BC
- Kein dedizierter GPS-Button im Original
- Entwickler vermeiden fiktive Schalter oder unrealistische Modifikationen
- GPS-Integration erfolgt ohne Beeinträchtigung der Cockpit-Authentizität