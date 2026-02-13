Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen

Hawkskullz Simulation hat den Allama Iqbal International Airport in Lahore Pakistan veröffentlicht.
OPLA ist das Tor zu Lahore, dem „Herzen Pakistans“ und der Hauptstadt von Punjab.
Die Architektur des Flughafens ist eine beeindruckende Mischung aus moderner Infrastruktur und traditioneller Mogul-Ästhetik – mit Bogenfenstern und kunstvollen Verzierungen, die die königliche Geschichte der Stadt widerspiegeln. Von der intensiven Sommerhitze bis zum saisonalen Winternebel (Smog), der selbst die beste ILS-CAT-III-Ausrüstung auf die Probe stellt, bietet Lahore ein wahrhaft dynamisches Flugerlebnis.
Szenerie-Features:
- 3D-Architektur des Hauptpassagierterminals im Mogulstil. (Das nächste Update inklusive Innenausstattung ist bereits in Arbeit.)
- Präzise Darstellung der Start- und Landebahnen 18L/36R (Beton) und 18R/36L (Asphalt) inklusive
- aktualisierter Rollwegbezeichnungen und Hochgeschwindigkeitsausfahrten.
- Voll funktionsfähiges ILS CAT IIIB auf Start- und Landebahn 36R.
- Inklusive Flughafenmoschee, Flugsicherungsbüro und Militärbüro.
- Optimierte Szenerie für höhere Bildraten, auch bei hohem Verkehrsaufkommen.