Allama Iqbal International Airport für MSFS 2024 erschienen

Hawkskullz Simulation hat den Allama Iqbal International Airport in Lahore Pakistan veröffentlicht.

OPLA ist das Tor zu Lahore, dem „Herzen Pakistans“ und der Hauptstadt von Punjab.

Die Architektur des Flughafens ist eine beeindruckende Mischung aus moderner Infrastruktur und traditioneller Mogul-Ästhetik – mit Bogenfenstern und kunstvollen Verzierungen, die die königliche Geschichte der Stadt widerspiegeln. Von der intensiven Sommerhitze bis zum saisonalen Winternebel (Smog), der selbst die beste ILS-CAT-III-Ausrüstung auf die Probe stellt, bietet Lahore ein wahrhaft dynamisches Flugerlebnis.

Szenerie-Features: