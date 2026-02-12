Cli4D veröffentlicht den Grossen Mythen für MSFS 2024

Wie vor wenigen Tagen angekündigt ist Cli4D in die Schweiz zurückgekehrt und hat den Grossen Mythen in der Zentralschweiz für MSFS 2024 veröffentlicht. Neben Versorgungsflügen für das Bergrestaurant ist der Grosse Mythen auch ein beliebtes Ziel für Rundflüge. Beide werden in der Realität von Fuchs Helikopter von der Basis Schindeleggi LSXS angeboten. Diese gibt es als Freeware für MSFS 2020 und sollte auch im MSFS 2024 funktionieren.

Bringen Sie Ihre Helikopterfähigkeiten mit dem Helikopterlandeplatz Grosser Mythen im Microsoft Flight Simulator 2024 auf ein neues Level. Hoch oben auf einem der bekanntesten Gipfel der Schweiz gelegen, kombiniert diese Erweiterung atemberaubende Alpenkulisse mit einer spannenden Herausforderung. Präzise Landungen, steile Anflüge und weite Ausblicke vom Vierwaldstättersee bis zu den Glarner Alpen machen jeden Flug unvergesslich. Ob Sie als Pilot Ihre Fähigkeiten im Gebirgsflug testen oder als virtueller Wanderer Gipfelpfade erkunden – Grosser Mythen bietet Schönheit, Abenteuer und die ultimative Herausforderung für Ihr Können.

Funktionen: