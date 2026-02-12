Big News bei SayIntentions – TrafficPlus nun verfügbar

SayIntentions teilt auf ihrem Discordserver, dass TrafficPlus (Traffic+) nun als Alpha Preview für alle Partner-Kunden verfügbar ist.
„Traffic+“ ist ein neuer Regler in den Traffic-Einstellungen, mit dem sich das Verkehrsaufkommen über die auf realen Flugplandaten basierende Menge hinaus erhöhen lässt. Dadurch kann das gewünschte Verkehrsaufkommen unabhängig von realistischen Tageszeiten oder tatsächlichen Flugbewegungen individuell angepasst werden.
Ein kleines Q&A von SayIntentions liefert weitere Informationen (frei übersetzt):
Werden die richtigen Airlines, Routen und Lackierungen berücksichtigt?
Ja. Wie bei der regulären Traffic-Generierung werden – soweit möglich – passende Gates, Airlines, Lackierungen, Flugzeugtypen usw. für die jeweiligen Flughäfen berücksichtigt.
Funktioniert es auch mit GA-Verkehr?
Ja. Sowohl der kommerzielle Verkehr als auch der GA-Verkehr werden entsprechend erhöht.
Mit welchen Simulatoren ist es kompatibel?
Mit MSFS 2020 und 2024. (Die Unterstützung für X-Plane ist im Bereich Traffic noch in Arbeit.)
Entstehen zusätzliche Kosten?
Aktuell ist die Funktion ohne Aufpreis für alle verfügbar, die das SayIntentions.AI Partner-Paket erworben haben.
Langfristig ist geplant, das Feature in die bestehende Abonnementgebühr zu integrieren. Aufgrund des deutlich erhöhten Bedarfs an KI-Sprachnutzung und Cloud-Rechenressourcen wird die Nutzung derzeit genau beobachtet. Ob eine dauerhafte Integration ohne Zusatzkosten möglich ist, kann daher erst in einigen Wochen final beurteilt werden. Ziel ist es, die Funktion im bestehenden Abonnement zu belassen, sofern es wirtschaftlich darstellbar ist.
Hat das Auswirkungen auf die FPS?
Ja. Eine höhere Anzahl bewegter, animierter 3D-Objekte wirkt sich grundsätzlich auf die Bildrate aus. Durch die Auslagerung möglichst vieler Prozesse in die Cloud bleibt der Einfluss jedoch gering. Die tatsächliche Performance hängt von Hardware, Add-ons, verwendeten Lackierungen und weiteren Faktoren ab.
Mit welchen Problemen ist zu rechnen?
Mit steigender Verkehrsdichte können bekannte Probleme häufiger auftreten (z. B. verschwindender Verkehr oder Herausforderungen bei der Bodenabfertigung).
Die Traffic-Generierung ist im Vergleich zu anderen Lösungen sehr ausgereift, befindet sich jedoch weiterhin in der Beta-Phase und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Traffic+ verstärkt bestehende Herausforderungen.
Derzeit wird das Feature als Alpha eingestuft. Das bedeutet, es ist noch nicht vollständig funktionsfertig, enthält Fehler und dient als Vorschauversion.
Für Nutzerinnen und Nutzer, die vor allem ein hohes Verkehrsaufkommen wünschen, bietet es dennoch bereits jetzt einen deutlichen Mehrwert.
Wie aktiviere ich die Funktion?
Im Pilot Portal unter Settings → Traffic Injection die Option „Traffic+ Density“ einstellen.
Wann ist die Funktion für alle verfügbar, nicht nur für Partner?
Die Veröffentlichung für alle Abonnentinnen und Abonnenten ist voraussichtlich im Juni geplant.
Wie werde ich Partner?
Jede Person kann SayIntentions.AI Partner werden.
Gegen eine einmalige Gebühr von 50 USD erhalten Partner frühzeitigen Zugriff auf neue Funktionen, die sich noch in der Vorschauphase befinden. Die Einnahmen aus dem Partnerprogramm fließen direkt in neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
Ein Upgrade ist im SayIntentions.AI Pilot Portal unter dem Reiter „Account“ über „Upgrade to Partner“ möglich.
Weiteres dazu hier: https://sayintentionsai.freshdesk.com/support/solutions/articles/154000204809-what-is-the-sayintentions-ai-partner-program-faq-