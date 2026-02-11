Facebook-f Youtube Instagram Discord

realops – Ground Handling für X-Plane 12 verspätet

Laut dem Releasetrailer sollte das erste Add-On für die Bodenabfertigung in X-Plane 12 gestern erscheinen. Was man im FS2004, FSX über Prepar3D bis hin zum MSFS 2024 mit AES, GSX und GSX Pro schon seit Jahrzehnten kennt, wurde als ganz heiße Neuigkeit sogar von den X-Plane Entwicklern auf Facebook angekündigt und in den YouTube Kommentaren hochgejubelt, leider scheint die Bodencrew zu streiken, denn auf der Webseite steht weiterhin Available Soon. Preis und tatsächlicher Veröffentlichungstermin sind noch nicht bekannt

Bodo
Bodo
2 Stunden zuvor

Hätte mich auch schwer gewundert, wenn sowas nicht auch für X-Plane möglich ist. Ich frage mich schon lange, warum Umberto Colapicchioni sein GSX nicht schon längst auch für X-Plane angeboten hat.

Ich hoffe, dass realops auch die üblichen Verlademöglichkeiten für Frachtflieger bietet.

