X-Plane 12.4.0 Release Candidate 1 ist jetzt online!

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Facebook:

Dieses Update führt einige kleinere Flugzeugbehebungen, verbesserte Stabilität und eine Vsync-Fixierung ein. Die Nutzer werden daran erinnert, dass dies immer noch Teil des Beta-Zyklus ist.

Veröffentlichungsdatum: 9. Februar 2026

Flugzeuge

Airbus A330-300

Problem behoben, bei dem die Seite „EQUI-TIME POINT“ den vorherigen Text beim Aktualisieren der ETP-Daten nicht korrekt löschte (XPD-17729).

Problem mit dem Audiopanel behoben, bei dem die Funkübertragung nicht hörbar war.

Beechcraft Baron 58

Problem mit dem Wetterradar behoben, bei dem einige Echos außerhalb des Kartenbereichs angezeigt wurden.

Flugverkehrskontrolle (ATC)

Problem behoben, bei dem nahegelegene ATIS-Frequenzen im ATC-Fenster fehlten.

Grafik

Problem behoben, bei dem Vsync nicht wie erwartet funktionierte (XPD-17762).

Szenerie

Decals um Straßen leicht verbessert.
Helligkeit der Startbahnmittellinienbeleuchtung angepasst.

Systeme

Problem behoben, bei dem dataref sim/cockpit2/electrical/APU_starter_switch beim Starten der APU nicht korrekt eingestellt war. (XPD-17761)

VR

Absturz beim Ändern der Fenstergröße in VR behoben (XPD-17763)

Benutzeroberfläche & Steuerung

Übersetzungen aktualisiert

