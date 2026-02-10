Facebook-f Youtube Instagram Discord

Ankara bekommt dritte Startbahn

SceneryTR Design hat dem Ankara Esenboğa Airport im MSFS 2020 und 2024 ein Update spendiert. Besitzer der vorherigen Version können die Szenerie einfach über die simMarket App aktualisieren.

Änderungen in Version 1.5.0

  • Neue dritte Start- und Landebahn (03R-21L) und neue Rollwege
  • Neuer Flugsicherungsturm und zusätzliche Gebäude
  • Verbesserte Bodentexturen
  • Verbessertes Bodennetz

Der Flughafen Ankara Esenboğa (ICAO: LTAC, IATA: ESB) ist der internationale Flughafen der türkischen Hauptstadt Ankara. Er ist seit 1955 in Betrieb und belegt mit 13,7 Millionen Passagieren im Jahr 2019 den fünften Platz unter den Flughäfen der Türkei. Der Flughafen liegt nordöstlich von Ankara, 28 km vom Stadtzentrum entfernt.

Der Flughafen verfügt derzeit über zwei parallele Start- und Landebahnen, von denen eine der Kategorie III entspricht. Östlich des Terminals befindet sich eine neue parallele Start- und Landebahn im Bau. Auf dem Flughafengelände befinden sich außerdem ein Fluglotsen-Trainingszentrum und ein Simulatorgebäude. Für Staatsbesuche und hochrangige ausländische Gäste gibt es den Großen Ehrensaal (Gästepalast). Das moderne Terminalgebäude für Inlands- und Auslandsflüge wurde 2006 fertiggestellt.

Der Flughafen ist ein Drehkreuz für AnadoluJet und Turkish Airlines.

Ankara Esenboğa Szenerie-Features:

  • Hochdetaillierte virtuelle Nachbildung des Flughafens und seiner Umgebung
  • Fotorealistische, hochauflösende Texturen der Flughafengebäude
  • Benutzerdefinierte Bodentexturen und detaillierte Markierungen
  • Benutzerdefinierte animierte Fluggastbrücken
  • Benutzerdefinierte Rollwegschilder
  • Benutzerdefinierte Flughafenfahrzeuge sowie zahlreiche benutzerdefinierte statische Objekte und Flugzeuge
  • Benutzerdefinierte Nachttexturen für alle Gebäude
  • Benutzerdefinierte umliegende Gebäude und Animationen
  • Anıtkabir-Denkmal als Bonus.
