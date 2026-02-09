Facebook-f Youtube Instagram Discord

Cli4D baut den Grossen Mythen für MSFS 2024

Nach all den Wasserfällen kehrt Cli4D in die Schweiz zurück und baut eine richtige Herausforderung für Hubschrauberpiloten: den Grossen Mythen in der Zentralschweiz. Auf 1898 Meter über dem Meer gelegen, ist das Bergrestaurant das Ziel vieler Wanderer, dieses wird seit 1967 per Helikopter mit Nachschub versorgt. Auf dem Helipad zu landen, das nicht viel länger als die Hubschrauberkufen ist, dürfte im MSFS 2024 einige Übung erfordern. Üblicherweise werden H125 von Fuchs Helikopter dafür eingesetzt. Wie das abläuft kann man in den folgenden Videos sehen:

Die weitere Entwicklung kann man auf Facebook verfolgen.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Ajaccio Napoléon Bonaparte zum Zweiten
FSX3DMSFS2020MSFS2024SIMMARKET
Ajaccio Napoléon Bonaparte zum Zweiten
Nach France VFR hat nun auch FSX3D seine Version des Ajaccio – Napoléon Bonaparte Flughafens auf Korsika für MSFS 2020 ...
/ / Keine Kommentare zu Ajaccio Napoléon Bonaparte zum Zweiten
KwikFlight Striker für Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint demnächst!
HelikopterMSFS2024
KwikFlight Striker für Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint demnächst!
Im Inibuilds Forum wurde die KwikFlight Striker für MSFS 2024 angekündigt. Obwohl man das Vorbild ...
/ / Keine Kommentare zu KwikFlight Striker für Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint demnächst!
Test: Rowsfire A320 Overhead A107 V3.1
HardwareRezension
Test: Rowsfire A320 Overhead A107 V3.1
Rowsfire existiert seit 2018 und entstand – wie so viele Erfolgsgeschichten – aus einer persönlichen ...
/ / 1 Kommentar zu Test: Rowsfire A320 Overhead A107 V3.1
Leonardo Software: Trailer zur Fly the Maddog 20th Anniversary Edition veröffentlicht
Leonardo SHMSFS2020MSFS2024
Leonardo Software: Trailer zur Fly the Maddog 20th Anniversary Edition veröffentlicht
Leonardo Software hat den offiziellen Trailer für die Fly the Maddog 20th Anniversary Edition für ...
/ / 2 Kommentare zu Leonardo Software: Trailer zur Fly the Maddog 20th Anniversary Edition veröffentlicht
Ab in die Wüste mit Azrsim
AZRSIMMSFS2024SIMMARKET
Ab in die Wüste mit Azrsim
Azrsim hat den zweitgrößten Flughafen im Irak, den Basra International Airport  (IATA-Code: BSR, ICAO-Code: ORMM), für MSFS 2024 ...
/ / Keine Kommentare zu Ab in die Wüste mit Azrsim
Spinoza Flugplatz Rheine-Eschendorf für MSFS erschienen
MSFS2020MSFS2024SIMMARKETSpinoza
Spinoza Flugplatz Rheine-Eschendorf für MSFS erschienen
Spinoza erweitert seine Kollektion deutscher Flugplätze mit Nummer 18: . Der Flugplatz Rheine-Eschendorf (ICAO: EDXE) ...
/ / Keine Kommentare zu Spinoza Flugplatz Rheine-Eschendorf für MSFS erschienen
Miltech Simulations MH-60 Update 1.10 erschienen
HelikopterMiltech SimulationsMSFS2020MSFS2024
Miltech Simulations MH-60 Update 1.10 erschienen
Miltech Simulations hat ein weiteres umfangreiches Update für die MH-60 veröffentlicht. [BEHOBEN]: Problem mit schwebender ...
/ / 1 Kommentar zu Miltech Simulations MH-60 Update 1.10 erschienen
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x