Cli4D baut den Grossen Mythen für MSFS 2024

Nach all den Wasserfällen kehrt Cli4D in die Schweiz zurück und baut eine richtige Herausforderung für Hubschrauberpiloten: den Grossen Mythen in der Zentralschweiz. Auf 1898 Meter über dem Meer gelegen, ist das Bergrestaurant das Ziel vieler Wanderer, dieses wird seit 1967 per Helikopter mit Nachschub versorgt. Auf dem Helipad zu landen, das nicht viel länger als die Hubschrauberkufen ist, dürfte im MSFS 2024 einige Übung erfordern. Üblicherweise werden H125 von Fuchs Helikopter dafür eingesetzt. Wie das abläuft kann man in den folgenden Videos sehen:

Die weitere Entwicklung kann man auf Facebook verfolgen.