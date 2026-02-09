Facebook-f Youtube Instagram Discord

Ajaccio Napoléon Bonaparte zum Zweiten

Nach France VFR hat nun auch FSX3D seine Version des Ajaccio – Napoléon Bonaparte Flughafens auf Korsika für MSFS 2020 und MSFS 2024 herausgebracht.

Willkommen auf Korsika

Entdecken Sie den Flughafen Ajaccio – Napoléon Bonaparte (LFKJ), das wichtigste Luftverkehrstor zu Südkorsika, originalgetreu umgesetzt für den Microsoft Flight Simulator 2024.

Diese Szenerie wurde mit besonderem Augenmerk auf visuelle Realität, präzise Infrastruktur und natürliche Integration in die Umgebung entwickelt und bietet ein immersives Erlebnis sowohl für die kommerzielle Luftfahrt als auch für die allgemeine Luftfahrt.

Hauptmerkmale

  • Detaillierte Modellierung von Terminals, Gebäuden und Flughafeninfrastruktur
  • Hochauflösende, leistungsoptimierte PBR-Texturen
  • Originalgetreue Start- und Landebahnen, Rollwege, Parkflächen, Befeuerung und Markierungen
  • Realistische Einbindung in die korsische Landschaft und die Bucht von Ajaccio
  • Optimierte Szenerie für ein hervorragendes Verhältnis zwischen Qualität und FPS
  • GSX-Profil enthalten

Flughafeninformationen

  • ICAO-Code: LFKJ
  • Standort: Ajaccio, Südkorsika – Frankreich
  • Typ: Internationaler ziviler Flughafen
  • Betrieb: Linienflüge, Regionalverkehr und allgemeine Luftfahrt
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Cli4D baut den Grossen Mythen für MSFS 2024
CLI4D DesignsHelikopterMSFS2024
Cli4D baut den Grossen Mythen für MSFS 2024
Nach all den Wasserfällen kehrt Cli4D in die Schweiz zurück und baut eine richtige Herausforderung für Hubschrauberpiloten: den Grossen Mythen ...
/ / Keine Kommentare zu Cli4D baut den Grossen Mythen für MSFS 2024
KwikFlight Striker für Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint demnächst!
HelikopterMSFS2024
KwikFlight Striker für Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint demnächst!
Im Inibuilds Forum wurde die KwikFlight Striker für MSFS 2024 angekündigt. Obwohl man das Vorbild ...
/ / Keine Kommentare zu KwikFlight Striker für Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint demnächst!
Test: Rowsfire A320 Overhead A107 V3.1
HardwareRezension
Test: Rowsfire A320 Overhead A107 V3.1
Rowsfire existiert seit 2018 und entstand – wie so viele Erfolgsgeschichten – aus einer persönlichen ...
/ / 1 Kommentar zu Test: Rowsfire A320 Overhead A107 V3.1
Leonardo Software: Trailer zur Fly the Maddog 20th Anniversary Edition veröffentlicht
Leonardo SHMSFS2020MSFS2024
Leonardo Software: Trailer zur Fly the Maddog 20th Anniversary Edition veröffentlicht
Leonardo Software hat den offiziellen Trailer für die Fly the Maddog 20th Anniversary Edition für ...
/ / 2 Kommentare zu Leonardo Software: Trailer zur Fly the Maddog 20th Anniversary Edition veröffentlicht
Ab in die Wüste mit Azrsim
AZRSIMMSFS2024SIMMARKET
Ab in die Wüste mit Azrsim
Azrsim hat den zweitgrößten Flughafen im Irak, den Basra International Airport  (IATA-Code: BSR, ICAO-Code: ORMM), für MSFS 2024 ...
/ / Keine Kommentare zu Ab in die Wüste mit Azrsim
Spinoza Flugplatz Rheine-Eschendorf für MSFS erschienen
MSFS2020MSFS2024SIMMARKETSpinoza
Spinoza Flugplatz Rheine-Eschendorf für MSFS erschienen
Spinoza erweitert seine Kollektion deutscher Flugplätze mit Nummer 18: . Der Flugplatz Rheine-Eschendorf (ICAO: EDXE) ...
/ / Keine Kommentare zu Spinoza Flugplatz Rheine-Eschendorf für MSFS erschienen
Miltech Simulations MH-60 Update 1.10 erschienen
HelikopterMiltech SimulationsMSFS2020MSFS2024
Miltech Simulations MH-60 Update 1.10 erschienen
Miltech Simulations hat ein weiteres umfangreiches Update für die MH-60 veröffentlicht. [BEHOBEN]: Problem mit schwebender ...
/ / 1 Kommentar zu Miltech Simulations MH-60 Update 1.10 erschienen
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x