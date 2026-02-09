Ajaccio Napoléon Bonaparte zum Zweiten

Nach France VFR hat nun auch FSX3D seine Version des Ajaccio – Napoléon Bonaparte Flughafens auf Korsika für MSFS 2020 und MSFS 2024 herausgebracht.

Willkommen auf Korsika

Entdecken Sie den Flughafen Ajaccio – Napoléon Bonaparte (LFKJ), das wichtigste Luftverkehrstor zu Südkorsika, originalgetreu umgesetzt für den Microsoft Flight Simulator 2024.

Diese Szenerie wurde mit besonderem Augenmerk auf visuelle Realität, präzise Infrastruktur und natürliche Integration in die Umgebung entwickelt und bietet ein immersives Erlebnis sowohl für die kommerzielle Luftfahrt als auch für die allgemeine Luftfahrt.

Hauptmerkmale

Detaillierte Modellierung von Terminals, Gebäuden und Flughafeninfrastruktur

Hochauflösende, leistungsoptimierte PBR-Texturen

Originalgetreue Start- und Landebahnen, Rollwege, Parkflächen, Befeuerung und Markierungen

Realistische Einbindung in die korsische Landschaft und die Bucht von Ajaccio

Optimierte Szenerie für ein hervorragendes Verhältnis zwischen Qualität und FPS

GSX-Profil enthalten

Flughafeninformationen