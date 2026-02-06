Spinoza Flugplatz Rheine-Eschendorf für MSFS erschienen

Spinoza erweitert seine Kollektion deutscher Flugplätze mit Nummer 18: .

Der Flugplatz Rheine-Eschendorf (ICAO: EDXE) liegt östlich der Stadt Rheine in Westfalen. Gastgeber ist der Eschendorfer Luftsportverein. Im Verein werden Motorflugzeuge, Segelflugzeuge und Ultraleichtflugzeuge betrieben. Auch der Fallschirmspringerverein Rheine hat seinen Sitz auf dem Flugplatz.

Der Eschendorfer Luftsportverein betreibt eine eigene, unabhängige Motorflugschule. Diese ist nach europäischem Recht als anerkannte Ausbildungsstätte (ATO – Approved Training Organisation) zugelassen. Die Flugschulen des Eschendorfer Luftsportvereins bieten außerdem Fortgeschrittenenkurse und Weiterbildungen an, beispielsweise für Segel- und Bannerschlepp, Nachtflug und individuelle Flugsicherheitstrainings.

Willkommen auf dem Flugplatz Rheine-Eschendorf!