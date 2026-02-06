Facebook-f Youtube Instagram Discord

MSFS Weekly Briefing 05 Februar 2026

Vor einigen Monaten baten wir Nicht-Englischsprachige um Unterstützung bei der Lokalisierung der Fluglotsensprache. Dank der Hilfe der Community konnten wir die Sprachqualität der Fluglotsensprache im Microsoft Flight Simulator 2024 verbessern und in Sim Update 4 Änderungen an den nicht-englischen Sprachen vornehmen. Außerdem haben wir basierend auf Ihrem Feedback einige wichtige Probleme behoben. Wir bitten nun erneut um Ihre Unterstützung bei der Sprachlokalisierung. Wenn Sie eine der unten aufgeführten Sprachen als Muttersprache sprechen und die nicht-englische Fluglotsensprache im Microsoft Flight Simulator 2024 verbessern möchten, füllen Sie bitte das Formular unter diesem Link aus.

In den Sim Update 5-Neuigkeiten arbeitet das Entwicklerteam weiterhin an der Feinabstimmung der ersten Vorab-Testversion. Die öffentliche Beta soll noch in diesem Monat starten. Wir freuen uns auf die vielen kommenden Fehlerbehebungen und Verbesserungen in SU5 und sind gespannt darauf, die erste Betaversion an freiwillige Community-Tester für Ihr Feedback und Ihre Fehlerberichte weiterzugeben!

Bitte beachten Sie, dass das Team bei den Marketplace-Veröffentlichungen dieser Woche auf ein Problem gestoßen ist und einige Artikel für MSFS (2020) und MSFS 2024 nicht veröffentlichen konnte. Wir arbeiten bereits an der Behebung des Problems und werden die verzögerten Produkte so schnell wie möglich veröffentlichen. Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald die Produkte verfügbar sind. Vielen Dank für Ihre Geduld, während wir an der Lösung dieses Problems arbeiten!

Das vollständige Weekly Briefing kann man sich hier ansehen.

