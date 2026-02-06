Miltech Simulations MH-60 Update 1.10 erschienen

Miltech Simulations hat ein weiteres umfangreiches Update für die MH-60 veröffentlicht.
- [BEHOBEN]: Problem mit schwebender GPU im Mehrspielermodus
- [BEHOBEN]: Verbesserte Sounds im Mehrspielermodus. Die Lautstärke der KI-Sounds im Mehrspielermodus wurde reduziert und neue Beschränkungen hinzugefügt, um Störgeräusche auf kurze Distanz zu vermeiden.
- [BEHOBEN]: Problem mit dem Hochfahren der APU aufgrund eines geschlossenen Treibstoffventils behoben. Das APU-Treibstoffventil wurde vollständig entfernt; der Treibstoff fließt nun direkt.
- [BEHOBEN]: Die APU kann nun ohne Batteriestrom nicht mehr hochfahren.
- [BEHOBEN]: Schatten der Funktür korrigiert.
- [BEHOBEN]: Treibstofftransfer findet nicht mehr statt, wenn die Triebwerke ausgeschaltet sind; Unterdruck ist nun erforderlich.
- [BEHOBEN]: MH60 nicht mehr als KI-Verkehrsflugzeug verfügbar.
- [BEHOBEN]: Status „Starter 1–2“ auf der WCA korrigiert: Grün statt Gelb.
- [BEHOBEN]: Umkehrung des Windpfeils um 180° korrigiert.
- [BEHOBEN]: Höhen-AFCS-PID wird nicht mehr ausgeführt, während sich das Flugzeug am Boden befindet.
- [BEHOBEN]: Unter −10 °C wurde die Enteisungswirkung erhöht, um das Enteisen der Windschutzscheibe zu ermöglichen.
- [BEHOBEN]: Die Innenbeleuchtung funktioniert nun korrekt beim Starten im Kalt- und Dunkelmodus in FS24.
- [BEHOBEN]: Die Position der HF-Antenne des MH60T wurde korrigiert.
- [BEHOBEN]: AFCS-Starts unter 40 Fuß nehmen nun korrekt an Höhe zu.
- [BEHOBEN]: Das Flackern der Anzeige „Verfügbare externe Stromversorgung“ wurde behoben.
- [BEHOBEN]: COMM2 sendet nun korrekt über vPilot.
- [BEHOBEN]: Die Timer-Option im Keyset wurde korrigiert.
- [BEHOBEN]: Die Anzeige der Romeo-ASW-Station bleibt nicht mehr ohne Stromversorgung eingeschaltet.
- [BEHOBEN]: DRM wurde aktualisiert.
- [BEHOBEN]: Falsche Schalterpositionen beim Spawnen von „Fliegebereit“ wurden korrigiert (Motorzündung, Blindfold Master, Kraftstoffpumpen-Boost).
- [BEHOBEN]: Das norwegische Hoheitsabzeichen wurde korrigiert.
- [BEHOBEN]: Berechnung der Basislager korrigiert.
- [VERBESSERT]: Hauptsystemzyklus in FS20 und FS24 standardisiert.
- [VERBESSERT]: Mipmaps überprüft und hochauflösende Tags für geringeren Speicherverbrauch angepasst.
- [VERBESSERT]: AFCS-Bankschwelle von 2° auf 4° erhöht, um Reglergeräusche besser zu filtern.
- [VERBESSERT]: Kollisionsnetz von Decke und Wänden leicht gelockert.
- [VERBESSERT]: Höhe und Geschwindigkeit auf dem PFD besser ablesbar.
- [VERBESSERT]: Positionen der Laststationen auf dem EFB für bessere Sichtbarkeit angepasst.
- [VERBESSERT]: Drehmoment-auf-Dichte-Werte für größere Höhen restriktiver gestaltet.
- [VERBESSERT]: Flugmodell verbessert: Verbesserte Trägheitsreaktionen auf Gier-/Nick-/Rollbewegungen, verbesserte Kurvenkoordination.
- [VERBESSERT]: Helligkeitsregelung des Displays verbessert.
- [HINZUGEFÜGT]: Tastenkombination für Spornradsperre hinzugefügt: Spornradhaken ein-/ausschalten (FS20), Flügel einklappen ein-/ausschalten (FS24).
- [HINZUGEFÜGT]: PCL-Tastenkombinationen hinzugefügt: Schub erhöhen/verringern 3 (Triebwerk 1), Schub erhöhen/verringern 4 (Triebwerk 2).
- [HINZUGEFÜGT]: NVG-Unterstützung in FS24 hinzugefügt.
- [HINZUGEFÜGT]: Mission Hub-Anbindungspunkte für SAR- und VERTREP-Einsätze hinzugefügt.
- [HINZUGEFÜGT]: Gelbe Warnung bei vorübergehender AP-Trennung hinzugefügt.
- [HINZUGEFÜGT]: Ausklappbare Panels werden jetzt für alle 4 MFDs unterstützt.