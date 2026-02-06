Facebook-f Youtube Instagram Discord

Leonardo Software: Trailer zur Fly the Maddog 20th Anniversary Edition veröffentlicht

Leonardo Software hat den offiziellen Trailer für die Fly the Maddog 20th Anniversary Edition für den Microsoft Flight Simulator (2020 und 2024) bereitgestellt. Die neue Version der MD-80 bringt umfassende technische und visuelle Überarbeitungen für die MD-82-Simulation mit sich.

Technische Neuerungen und Funktionen

Die Jubiläumsedition umfasst eine tiefgreifende Simulation der Flugzeugsysteme auf Study-Level-Niveau. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

  • Überarbeitetes Cockpit: Ein neues 3D-Virtual-Cockpit mit veränderten Texturen und interaktiven Elementen.
  • Außenmodell: Optimierungen am 3D-Modell sowie eine angepasste Nachtbeleuchtung und neue visuelle Effekte.
  • Kabine: Integration einer vollständig modellierten 3D-Passagierkabine.
  • Systemintegration: Unterstützung für gängige Drittanbieter-Tools wie Navigraph, SimBrief, GSX Pro, CPDLC und SayIntentions-AI.
  • Kompatibilität: Die Software ist nativ für den MSFS 2024 entwickelt, bleibt jedoch weiterhin zum MSFS 2020 kompatibel.

Mit diesem Release aktualisiert Leonardo Software eines der komplexesten Add-ons für den Microsoft Flight Simulator. Erste Video-Reviews von Plattformen wie A330Driver oder Into The Blue Simulations zeigen detaillierte Einblicke in das neue Soundset und die Flugdynamik unter winterlichen Bedingungen.

Die Fly the Maddog 20th Anniversary Edition ist über SIMMARKET erhältlich: 🛒 Produktseite bei SIMMARKET

Video-Vorstellungen und Reviews

Parallel zur Veröffentlichung des Trailers haben verschiedene Content-Ersteller detaillierte Einblicke in die 20th Anniversary Edition gegeben. Diese Videos demonstrieren die Umsetzung der Systeme und die grafischen Neuerungen in der Praxis:

  • A330Driver: Fokus auf die visuellen Verbesserungen und das neue Soundset der MD-80.
  • British Avgeek: Vorschau auf das umfassende Textur-Update innerhalb des MSFS 2024 auf der Strecke von New York (KJFK) nach Washington (KDCA).
  • Into The Blue Simulations: Ein realer ATPL-Pilot prüft die Flugdynamik und Systemtiefe während eines Winterfluges mit der MD-82.
  • Captain Kenobi: Erste Eindrücke zur Performance und Handhabung der Anniversary Edition im MSFS 2024.

Diese Beiträge bieten eine detaillierte Analyse der Systemtreue und der realitätsnahen Flugverfahren, die das Add-on von Leonardo Software auszeichnen.

Verfügbarkeit

Die Fly the Maddog 20th Anniversary Edition ist bei SIMMARKET erhältlich:

🛒 Fly the Maddog 20th Anniversary Edition bei SIMMARKET

Bodo
Bodo
3 Stunden zuvor

Schön, und die anderen Bemalungen muss man extra kaufen?

