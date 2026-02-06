Facebook-f Youtube Instagram Discord

Ab in die Wüste mit Azrsim

Azrsim hat den zweitgrößten Flughafen im Irak, den Basra International Airport  (IATA-Code: BSR, ICAO-Code: ORMM), für MSFS 2024 veröffentlicht.

Entdecken Sie den internationalen Flughafen Basra wie nie zuvor mit der detailgetreuen Szenerie von Azrsim für den Microsoft Flight Simulator. Mitten im Südirak gelegen, erweckt diese detailreiche Nachbildung den Flughafen mit handgezeichneten Kacheln, realistischen Innenräumen und dynamischen Animationen zum Leben und bietet Luftfahrtbegeisterten ein wahrhaft immersives Erlebnis.

Hauptmerkmale:

  • Handgezeichnete Texturen: Alle Bodenkacheln wurden sorgfältig von Hand gezeichnet, um ein realistisches und hochwertiges visuelles Erlebnis zu bieten und die einzigartige Landschaft und das Layout des Flughafens Basra perfekt einzufangen.
  • Individuelle Fluggastbrücken: Erleben Sie hochdetaillierte, individuell gestaltete Fluggastbrücken, die nicht nur optisch akkurat, sondern auch voll funktionsfähig sind und ein reibungsloses Boarding ermöglichen.
  • Animierte Elemente: Beobachten Sie, wie sich animierte Rolltore öffnen und schließen, während Kabel und Klimaanlagen die Umgebung des Flughafens lebendiger gestalten.
  • Dynamische Bodenfahrzeuge: Genießen Sie die realistischen Bewegungen von Bussen und Bodenfahrzeugen mit authentischen Animationen und Innenräumen für noch mehr Realismus.
  • Grundlegende Innendetails: Die wichtigsten Innenbereiche wurden mit viel Liebe zum Detail modelliert, um die Authentizität des Terminalambientes zu verstärken.
  • Realistische Licht- und Wettereffekte: Dank der integrierten Unterstützung für dynamische Licht- und Wetterwechsel bietet der Flughafen Basra zu jeder Tageszeit ein einzigartiges Erlebnis. Ein Muss für alle Fans regionaler Flüge:

Ob Sie in Basra landen oder abfliegen oder einfach nur diesen beeindruckenden Flughafen im Herzen des Irak erkunden möchten: Azrsims Basra International Airport bietet ein detailreiches und immersives Erlebnis – perfekt für alle, die Realismus und Animationen schätzen.

