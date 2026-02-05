FSLabs mit PW-Triebwerken und vielen Verbesserungen

Flight Sim Labs hat ein kostenloses Update für den A321neo für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht, das die Version mit Pratt-&-Whitney-GTF-Triebwerken ergänzt. Das Update gilt für MSFS 2020 und 2024 und ist über das Flight Sim Labs Control Center im Experimental Channel verfügbar.
Im Mittelpunkt stehen eine neu entwickelte Triebwerks- und FADEC-Simulation, die das spezifische Verhalten der Pratt-&-Whitney-GTF-Triebwerke realistisch abbilden soll, sowie zahlreiche Leistungs- und Systemanpassungen. Der Flugmanagementbereich wurde umfassend überarbeitet. Neu ist unter anderem eine vollständige Equal-Time-Point-Simulation für Langstrecken- und Remote-Operationen, ergänzt durch verbesserte Flugplanung, präzisere Treibstoffberechnungen, optimierte Holding-Logik, stabilere Vertikalnavigation und erweiterte Möglichkeiten zur Routenbearbeitung.
Auch die Navigations- und Situational-Awareness-Systeme wurden verbessert. Dazu zählen Erweiterungen bei TCAS, ADS-B-Darstellung, Wetterradar sowie die Einführung von Grid-MORA zur verbesserten Geländefreigabe im Reiseflug. Weitere Systemupdates betreffen unter anderem Elektrik, Hydraulik, Luftsysteme, ECAM-Logik und die Integration der einzelnen Flugzeugsysteme.
Parallel dazu wurde die Kabine vollständig neu aufgebaut und mit hochauflösenden Texturen, realistischen Layouts, animierten Elementen und dynamischer Beleuchtung ausgestattet. Das Flugmodell und das Ground Handling wurden verfeinert, um realistischere Start-, Lande- und Roll-Eigenschaften zu erreichen. Eine neu entwickelte Wing-Flex-Simulation berechnet die Flügelverformung nun dynamisch in Abhängigkeit von Gewicht, Flugzustand und Umwelteinflüssen.
Ergänzt wird das Update durch eine neu gestaltete Soundkulisse der Pratt-&-Whitney-Triebwerke, mehr als 100 mitgelieferte Lackierungen, ein verbessertes Electronic Flight Bag, ein zuverlässigeres Speicher- und Ladesystem sowie umfangreiche Stabilitäts- und Qualitätsverbesserungen. Insgesamt umfasst das Update mehrere hundert Fehlerkorrekturen.
Changelog: https://forums.flightsimlabs.com/topic/41766-fslabs-%E2%80%93-update-1101324-now-available/