FSDG veröffentlicht Mombasa für MSFS

Nach zwei Inselairports geht es jetzt mit FSDG aufs Afrikanische Festland mit dem internationalen Flughafen von Mombasa.

Der internationale Flughafen Moi (HKMO) bedient die Küstenstadt Mombasa und ist Kenias wichtigstes Tor zum Indischen Ozean.
Meist gute Wetterbedingungen ermöglichen entspannte Landungen, wobei Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und Seewind den Anflug dennoch anspruchsvoll machen können. Besonders die Anflüge über das Wasser und die von Palmen geprägte Umgebung sorgen für echtes tropisches Flair.

Von Mombasa aus erreicht man die Seychellen in etwa 3 Stunden, Mayotte in rund 2,5 Stunden und La Réunion in ungefähr 4 Stunden Flugzeit. HKMO ist damit nicht nur die perfekte Ergänzung zu unserer Nairobi-Szenerie und dem kommenden Zanzibar Addon, sondern auch ein idealer Ausgangspunkt für Insel-Hopping-Flüge im westlichen Indischen Ozean.

Karibu Mombasa – willkommen an der Küste!

Features:

  • Sehr realistische Darstellung des Moi International Airport, Mombasa, Kenia (HKMO)
  • Verbesserte Luftbilder in der Flughafenumgebung
  • MSFS-Technologien (dynamische Beleuchtung, reflektierende Texturen und mehr)
  • Optimiert für großartige Leistung und visuelle Qualität
  • Kompatibel mit allen bekannten Add-ons einschließlich GSX
