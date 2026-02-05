Facebook-f Youtube Instagram Discord

Fenix veröffentlicht kleines Update

Fenix Sim schreibt auf Discord:

Hallo zusammen,

Ein kleines Service-Update zum Start ins Jahr 2026. Dieses Update behebt verschiedene Absturz- und Stabilitätsprobleme und bietet als kleines Extra Unterstützung für BeyondATC ATIS sowie eine aktualisierte Bedienungsanleitung.

Avionik und Systeme.

  • Einige Abstürze wurden behoben und die Stabilität verbessert.
  • Unterstützung für BeyondATC ATIS im Menü ATSU → AOC → ATIS hinzugefügt.
  • Fehler behoben: IVAO ATIS zeigte eine leere Seite an, wenn der Fluglotse nur eine ATIS-Zeile bereitstellte.
  • Fehler behoben: Die IVAO ATIS-Sendetaste funktionierte nur, wenn zuvor Abflug oder Ankunft ausgewählt wurde

EFB

  • Bedienungsanleitung aktualisiert.
Bob Whitney
Bob Whitney
54 Minuten zuvor

Ich habe noch nie eine Bedienungsanleitung für den Fenix gesehen… wo ist diese denn versteckt bzw. wie oder wo kann ich diese aufrufen???

Vielen Dank und viele Grüße
Bob

