SamScene Kuala Lumpur Mega City und City Update 13 Anpassungen

SamScene hat mit Kuala Lumpur das nächste Mega City Add-On für MSFS 2020 & 2024 veröffentlicht. Außerdem wurden USA Modern Cities Vol.1, USA Modern Cities Vol.3, San Diego Modern City und Los Angeles Modern City an das kürzlich erschienene City Update 13 California angepasst.

Kuala Lumpur ist die Hauptstadt Malaysias. Diese Szenerie deckt einen Großteil des Großraums Kuala Lumpur ab und bietet atemberaubende Bilder beim Anflug und bei der Landung an den wichtigsten internationalen Flughäfen. Die Stadt ist voller dicht bebauter Stadtdetails, ikonischer Wahrzeichen und moderner Wolkenkratzer, was das immersive Erlebnis deutlich verstärkt. Über 500 Wahrzeichen und ikonische Gebäude sind in der ganzen Stadt verteilt.

Funktionen

  • Über 500 ikonische Gebäude wurden Kuala Lumpur hinzugefügt
  • Beinhaltet wichtige Wahrzeichen, Wolkenkratzer, Türme, Tempel, Bahnhöfe, Brücken und Kulturbauten
  • Die meisten Modelle verwenden LOD-Techniken für eine flüssige Darstellung
  • Die meisten Gebäude verfügen über Nachtbeleuchtung
  • Beinhaltet die Genting Highlands von Kuala Lumpur
  • Deckt das Umfeld des internationalen Flughafens Kuala Lumpur ab
  • Kompatibel mit anderen Flughafen-Add-ons für Kuala Lumpur
