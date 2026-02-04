SamScene Kuala Lumpur Mega City und City Update 13 Anpassungen

SamScene hat mit Kuala Lumpur das nächste Mega City Add-On für MSFS 2020 & 2024 veröffentlicht. Außerdem wurden USA Modern Cities Vol.1, USA Modern Cities Vol.3, San Diego Modern City und Los Angeles Modern City an das kürzlich erschienene City Update 13 California angepasst.

Kuala Lumpur ist die Hauptstadt Malaysias. Diese Szenerie deckt einen Großteil des Großraums Kuala Lumpur ab und bietet atemberaubende Bilder beim Anflug und bei der Landung an den wichtigsten internationalen Flughäfen. Die Stadt ist voller dicht bebauter Stadtdetails, ikonischer Wahrzeichen und moderner Wolkenkratzer, was das immersive Erlebnis deutlich verstärkt. Über 500 Wahrzeichen und ikonische Gebäude sind in der ganzen Stadt verteilt.

Funktionen