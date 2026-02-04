Facebook-f Youtube Instagram Discord

MSFS 2024 Umfrage über nicht englisches ATC

Microsoft lädt mal wieder dazu ein seine Meinung zu sagen, diesmal über die Qualität des nicht englischen Funkverkehrs. Man schreibt auf Discord:

@MSFS 2024 Eine neue Umfrage steht für MSFS 2024-Spieler zur Verfügung, die Feedback zur Qualität der nicht-englischen ATC-Sprachausgabe geben möchten

Wir haben die Sprachqualität der ATC-Sprachausgabe für den Microsoft Flight Simulator 2024 kontinuierlich verbessert und in Sim Update 4 Änderungen an den nicht-englischen Sprachen vorgenommen. Außerdem haben wir basierend auf Ihrem Feedback einige wichtige Probleme behoben. Bitte teilen Sie uns mit, wie die ATC-Sprachausgabe in Ihrer/Ihren bevorzugten Sprache(n) funktioniert und ob sie der realen ATC-Sprachausgabe entspricht.

Bei Problemen, die bestimmte Sprachen betreffen, bitten wir Sie, Screenshots und/oder Videos im offiziellen MSFS 2024-Sprachlokalisierungsforum zu posten und zu teilen:

Vielen Dank!

– Das Microsoft Flight Simulator-Team

