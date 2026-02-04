MSFS 2024 Umfrage über nicht englisches ATC

Microsoft lädt mal wieder dazu ein seine Meinung zu sagen, diesmal über die Qualität des nicht englischen Funkverkehrs. Man schreibt auf Discord:

@MSFS 2024 Eine neue Umfrage steht für MSFS 2024-Spieler zur Verfügung, die Feedback zur Qualität der nicht-englischen ATC-Sprachausgabe geben möchten

Wir haben die Sprachqualität der ATC-Sprachausgabe für den Microsoft Flight Simulator 2024 kontinuierlich verbessert und in Sim Update 4 Änderungen an den nicht-englischen Sprachen vorgenommen. Außerdem haben wir basierend auf Ihrem Feedback einige wichtige Probleme behoben. Bitte teilen Sie uns mit, wie die ATC-Sprachausgabe in Ihrer/Ihren bevorzugten Sprache(n) funktioniert und ob sie der realen ATC-Sprachausgabe entspricht.

Bei Problemen, die bestimmte Sprachen betreffen, bitten wir Sie, Screenshots und/oder Videos im offiziellen MSFS 2024-Sprachlokalisierungsforum zu posten und zu teilen:

Vielen Dank!

– Das Microsoft Flight Simulator-Team