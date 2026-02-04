GSX Pro Update auf Version 3.7.6 erschienen

FSDreamTeam hat eine neue Version von GSX Pro veröffentlicht, die die nachfolgenden Änderungen enthält.
Version 3.7.6 – 04 Februar 2026
GSX Pro NEU: Neuer Pushback-Service: der Mototok, ein fahrerloser elektrischer Schlepper, der per Fernsteuerung bedient wird. Verfügbar in zwei Varianten: der 8600M für Flugzeuge bis 80 t / 150.000 lbs Gewicht und der Spacer 200 für schwerere Flugzeuge.
GSX Pro NEU: Die Flughafen-Anpassungsseite enthält nun eine Option Mototok im Feld „Pushback-Typ“. Der Mototok wird niemals automatisch verwendet und muss daher explizit im Flughafen-Profil festgelegt werden.
GSX Pro NEU: Wenn für eine Parkposition der Pushback-Typ „Mototok“ festgelegt ist, zeigt die 2D-Flughafenkarte ein spezielles Symbol zur Kennzeichnung an.
GSX Pro NEU: Unterstützung für sitzende Passagiere für die TFDi MD-11 hinzugefügt.
GSX Pro NEU: Unterstützung für sitzende Passagiere für die iniBuilds A340 Passagier-Version hinzugefügt (die VIP-Version wird in einem zukünftigen Update unterstützt).
GSX Pro NEU: Alle Flugzeuge mit internem Profil enthalten nun Daten basierend auf Eyepoint- und Cockpit-Geometrie, um sicherzustellen, dass der Pushback-Mitarbeiter vom Cockpit aus immer sichtbar ist, wenn er den Bypass-Pin-Check und den Salut ausführt.
GSX (FSX/P3D) NEU: Die Funktion „Zeig mir diese Parkposition“ aus der MSFS-Version wurde hinzugefügt, die bisher in FSX/P3D fehlte.
GSX (alle Versionen) Änderung: Der Laufweg des Pushback-Mitarbeiters wurde verbessert.
GSX (alle Versionen) Fix: Weitere kleinere Fehler im Zusammenhang mit .NET-Bibliotheken behoben, die beim Beenden einen Absturz in CRL.DLL verursachten.
GSX Pro Fix: Aerosoft CRJ-550 wurde nicht korrekt erkannt – behoben.
GSX Pro Fix: Passagier-Boarding-Sounds starteten immer mit hoher Lautstärke, wenn die Cockpittür zu Beginn der Sitzung geschlossen war – behoben.
GSX (alle Versionen) Fix: Das Öffnen des geplanten Zielflughafens auf der Karte vor dem Aufruf eines Dienstes führte dazu, dass Mitarbeiter und Stimmen vom Zielflughafen ausgewählt wurden – behoben.
GSX (FSX/P3D) Fix: Fehlendes Objekt für den progressiven Rollweg-Abbiegeindikator hinzugefügt.
FSDT Installer NEU: Mehrere Verbesserungen am Installer mit besserem Feedback bei längeren Vorgängen. Neue Download-Methode mit verbesserter Fortschrittsanzeige.
FSDT Installer NEU: Wenn mehr als ein Community-Ordner gefunden wird (meist durch Reste früherer Installationen oder mehrere Benutzerkonten), kann der Nutzer den korrekten Ordner aus einer Liste auswählen.
FSDT Installer NEU: Die Aktivierung funktioniert nun auch dann, wenn der Simulator von einem Benutzer ohne dieselben Berechtigungen wie der Installer-Benutzer ausgeführt wird (der Installer läuft immer als Administrator, um symbolische Links zu erstellen).
FSDT KIAH Fix: KI-Modelle aus dem FSLTL-Paket, die als statische Flugzeuge verwendet werden, werden nun mit deaktivierter Simulation injiziert. Dies behebt Nebenwirkungen, die in einigen Fällen mit bestimmten PMDG-Flugzeugen auftraten.