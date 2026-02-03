LINOVT veröffentlicht Vilar de Luz für MSFS 2024

Der Flughafen Vilar de Luz, auch bekannt als Flughafen Maia Municipal, vom portugiesischen Entwickler LINOVT ist ein kleiner, aber historisch bedeutsamer Regionalflugplatz im Norden Portugals, nur wenige Minuten vom internationalen Flughafen Porto (LPPR) entfernt.

Trotz seiner regionalen Bedeutung ist Vilar de Luz ein aktives Luftfahrtzentrum und Heimat mehrerer namhafter Betreiber, darunter Nortávia, eine etablierte und zertifizierte ATPL-Flugschule, ein Cessna-Wartungszentrum, der Aero Clube do Porto (gegründet 1935) und Skydive Maia, eine Schule für Freizeitfliegerei und Fallschirmspringen.

Der Flughafen ist nur für VFR- und MVFR-Flüge bei Tag zugelassen, was die realen Einschränkungen aufgrund fehlender Landebahnbeleuchtung und Anflugsysteme widerspiegelt. Dies macht ihn zu einem idealen Ziel für realistische Schulungsflüge der Allgemeinen Luftfahrt, Platzrundenübungen und regionale VFR-Flüge in und um Porto. Aufgrund der Nähe zum Flughafen Porto muss sich das Flugzeug bis zur Kontaktaufnahme mit der Anflugkontrolle Porto im unkontrollierten Luftraum aufhalten.

Dieses Add-on wurde mit viel Liebe zum Detail entwickelt, um ein Höchstmaß an Realismus und Immersion zu bieten und den Flughafen und seine Umgebung originalgetreu darzustellen.

Hauptmerkmale:

Hochdetaillierte und aktuelle 3D-Gebäude.

Präzise und aktuelle Bodenstruktur mit individuellen Markierungen.

Realistische Höhenangaben für Start- und Landebahnen sowie Rollwege.

Individuelle Flughafenfahrzeuge.

Detaillierte Modellierung der umliegenden Gebäude für ein noch intensiveres Flugerlebnis.

Vollständig modellierter Fallschirmsprunghangar.

Vollständig modelliertes Café.

Ob Sie in der allgemeinen Luftfahrt fliegen, Übungsflüge absolvieren oder regionale portugiesische Flugplätze erkunden möchten – der Flughafen Vilar de Luz bietet Ihnen ein einzigartiges und authentisches Flugerlebnis direkt vor den Toren Portos.