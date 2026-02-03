Facebook-f Youtube Instagram Discord

LINOVT veröffentlicht Vilar de Luz für MSFS 2024

Der Flughafen Vilar de Luz, auch bekannt als Flughafen Maia Municipal, vom portugiesischen Entwickler LINOVT ist ein kleiner, aber historisch bedeutsamer Regionalflugplatz im Norden Portugals, nur wenige Minuten vom internationalen Flughafen Porto (LPPR) entfernt.

Trotz seiner regionalen Bedeutung ist Vilar de Luz ein aktives Luftfahrtzentrum und Heimat mehrerer namhafter Betreiber, darunter Nortávia, eine etablierte und zertifizierte ATPL-Flugschule, ein Cessna-Wartungszentrum, der Aero Clube do Porto (gegründet 1935) und Skydive Maia, eine Schule für Freizeitfliegerei und Fallschirmspringen.

Der Flughafen ist nur für VFR- und MVFR-Flüge bei Tag zugelassen, was die realen Einschränkungen aufgrund fehlender Landebahnbeleuchtung und Anflugsysteme widerspiegelt. Dies macht ihn zu einem idealen Ziel für realistische Schulungsflüge der Allgemeinen Luftfahrt, Platzrundenübungen und regionale VFR-Flüge in und um Porto. Aufgrund der Nähe zum Flughafen Porto muss sich das Flugzeug bis zur Kontaktaufnahme mit der Anflugkontrolle Porto im unkontrollierten Luftraum aufhalten.

Dieses Add-on wurde mit viel Liebe zum Detail entwickelt, um ein Höchstmaß an Realismus und Immersion zu bieten und den Flughafen und seine Umgebung originalgetreu darzustellen.

Hauptmerkmale:

  • Hochdetaillierte und aktuelle 3D-Gebäude.
  • Präzise und aktuelle Bodenstruktur mit individuellen Markierungen.
  • Realistische Höhenangaben für Start- und Landebahnen sowie Rollwege.
  • Individuelle Flughafenfahrzeuge.
  • Detaillierte Modellierung der umliegenden Gebäude für ein noch intensiveres Flugerlebnis.
  • Vollständig modellierter Fallschirmsprunghangar.
  • Vollständig modelliertes Café.

Ob Sie in der allgemeinen Luftfahrt fliegen, Übungsflüge absolvieren oder regionale portugiesische Flugplätze erkunden möchten – der Flughafen Vilar de Luz bietet Ihnen ein einzigartiges und authentisches Flugerlebnis direkt vor den Toren Portos.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
FSRealistic+ für MSFS 2024 erschienen
MSFS2024SIMMARKET
FSRealistic+ für MSFS 2024 erschienen
RKApps hat FSRealistic+ für MSFS 2024 veröffentlicht, das zwingend ChasePlane erfordert, was den Kauf für Neukunden doppelt so teuer macht ...
/ / Keine Kommentare zu FSRealistic+ für MSFS 2024 erschienen
Little America Antarctica 1929 MSFS 2024
MSFS2024SIMMARKET
Little America Antarctica 1929 MSFS 2024
Eine Zeitreise zurück in die Pionierzeit der Fliegerei bietet der neue Entwickler Dead Reckoning Simulations ...
/ / Keine Kommentare zu Little America Antarctica 1929 MSFS 2024
Neue X-Plane Flughäfen in Asien
SIMMARKETX-PLANE
Neue X-Plane Flughäfen in Asien
Von Airwil Sceneries und Darkbluescenery gibt es zwei neue Flughäfen für X-Plane in Japan und ...
/ / Keine Kommentare zu Neue X-Plane Flughäfen in Asien
PMDG News zu 737-Reihe und 777 Soundpack im Kurzformat
MSFS2024PMDG
PMDG News zu 737-Reihe und 777 Soundpack im Kurzformat
Zwei Posts im hauseigenen Forum, viele Zeilen Text und über 2.000 Wörter (ja, ich habe ...
/ / Keine Kommentare zu PMDG News zu 737-Reihe und 777 Soundpack im Kurzformat
iniBuilds A350 Update auf V1.2.1
INIBUILDS
iniBuilds A350 Update auf V1.2.1
Nach dem gestrigen A340 Update (wir berichten) hat auch der iniBuilds A350 erneut einige Verbesserungen ...
/ / Keine Kommentare zu iniBuilds A350 Update auf V1.2.1
Ab auf die Insel(n)
AerosoftFSDGMSFS2020MSFS2024SIMMARKET
Ab auf die Insel(n)
Nach Reunion letzte Woche geht es jetzt mit FSDG im MSFS 2020 und 2024 auf ...
/ / 1 Kommentar zu Ab auf die Insel(n)
iniBuilds A340 Airliner V1.0.9 Update
INIBUILDSMSFS2024
iniBuilds A340 Airliner V1.0.9 Update
Das Update v1.0.9 für den A340 Airliner konzentriert sich auf Systemstabilität und Betriebsgenauigkeit und enthält ...
/ / Keine Kommentare zu iniBuilds A340 Airliner V1.0.9 Update
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x