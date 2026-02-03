Gaya Studios zeigt weitere Bilder von Korfu und kündigt Wien V2 an

Gaya Studios hat auf Facebook weitere Bilder des Korfu International Airport für MSFS 2020 & 2024 veröffentlicht und nebenbei eine Version 2 von Wien Schwechat LOWW für MSFS 2024 angekündigt.

Gaya Studios kehrt mit dem Flughafen LGKR Korfu zur Endkunden-Flugsimulation zurück

Gaya Studios kündigt heute die Rückkehr zur Entwicklung von Endkundenprodukten (B2C) für den Microsoft Flight Simulator an, die mit der bevorstehenden Veröffentlichung des Flughafens LGKR Korfu ihren Höhepunkt findet.

Diese Veröffentlichung markiert ein neues Kapitel für Gaya Studios‘ Direktkunden-Produktlinie und baut auf der langjährigen und kontinuierlichen Partnerschaft des Studios mit Microsoft auf.

Gaya Studios arbeitet weiterhin eng mit Microsoft als vertrauenswürdigem Entwicklungspartner zusammen, und diese Rückkehr zu B2C-Produkten unterstreicht den verstärkten Fokus auf die Bereitstellung erstklassiger Flughafen-Szenerien direkt für die Flugsimulations-Community. Der Flughafen LGKR Korfu wurde aufgrund seiner ikonischen mediterranen Lage, der anspruchsvollen Küstenanflüge und seines Rufs als eines der beliebtesten Sommerreiseziele Europas als Projekt für die Rückkehr des Studios ausgewählt. Zwischen Meer, Stadt und Küste gelegen, bietet Korfu eine visuell beeindruckende und betrieblich ansprechende Umgebung, die die aktuellen Entwicklungsstandards und die künstlerische Ausrichtung des Studios eindrucksvoll präsentiert.

Das Projekt basiert auf den zentralen Entwicklungsprinzipien von Gaya Studios:

Exzellente Ausführung und Liebe zum Detail

Visuelle Qualität durch handgefertigte Assets und Materialien

Genauigkeit basierend auf realen Referenzen und detailgetreuer Layoutgestaltung

Leistungsoptimierung für ein flüssiges Simulatorerlebnis

Immersion durch Beleuchtung, Atmosphäre und Umgebungsdetails

LGKR Corfu wurde unter Verwendung umfangreicher realer Referenzen entwickelt, wobei besonderes Augenmerk auf die Bodenanlagen, die Terminalarchitektur, die Vorfelddetails und die umliegende Küstenlinie gelegt wurde. Die Umgebung wurde sorgfältig gestaltet, um das warme mediterrane Licht und die besondere Atmosphäre des Sommerflugbetriebs am Flughafen einzufangen.

„Diese Veröffentlichung markiert sowohl die Rückkehr zu Konsumprodukten als auch ein klares Bekenntnis von Gaya Studios“, so das Team. „Mit LGKR war es unser Ziel, nicht nur einen Flughafen nachzubilden, sondern das Gefühl der Ankunft auf Korfu im Sommer einzufangen. Jeder Anflug, jedes Rollen und jeder Abflug wurde mit diesem Ziel vor Augen entwickelt.“

Neben LGKR hat Gaya Studios bestätigt, dass der Flughafen Wien (LOWW) ein Update auf Version 2 für den Microsoft Flight Simulator 2024 erhalten wird. Damit wird einer der am häufigsten geäußerten Wünsche der Community erfüllt. Weitere Details zu LOWW v2 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Der Flughafen Korfu (LGKR) ist als Premium-Szenerieprodukt positioniert und eignet sich sowohl für europäische Kurzstreckenflüge als auch für stark frequentierte Charterflüge in der Saison. Zusätzliche Vorschauen, Screenshots und Informationen zur Veröffentlichung werden in den kommenden Wochen über die offiziellen Kanäle von Gaya Studios geteilt.