FSRealistic+ für MSFS 2024 erschienen

RKApps hat FSRealistic+ für MSFS 2024 veröffentlicht, das zwingend ChasePlane erfordert, was den Kauf für Neukunden doppelt so teuer macht. Kunden, die bereits FSRealistic Core oder FSRealistic Pro besitzen, zahlen nur 7.97 Euro.

FSRealistic+ ist die nächste Evolutionsstufe der FSRealistic-Familie und wurde von Grund auf neu entwickelt, um ein tieferes und moderneres Immersionserlebnis in Microsoft Flight Simulator 2024 zu bieten. Mit über 35 sorgfältig entwickelten realistischen Effekten, die jeweils darauf ausgelegt sind, den Gesamtrealismus des Flugs zu steigern, konzentriert sich FSRealistic+ auf das, was einen Flug wirklich lebendig macht. FSRealistic+ ersetzt keine bestehenden Sounds oder Kamerabewegungen, sondern schließt die Lücken, die einer wirklich realistischen Erfahrung bisher im Weg standen. Es geht nicht um einen einzelnen herausragenden Effekt, sondern um die Synergie aller Effekte, die gemeinsam ein stimmiges, glaubwürdiges und immersives Flugerlebnis schaffen. Ganz gleich, ob Sie in der Allgemeinen Luftfahrt, mit Verkehrsflugzeugen, Hubschraubern oder Kampfjets unterwegs sind – FSRealistic+ enthält vordefinierte Profile, die einen einfachen und optimierten Einstieg ermöglichen, sodass realistische Immersion direkt ab dem ersten Start erlebbar ist.

FSRealistic+ Highlights

Natives MSFS In-Game-Panel

FSRealistic+ ist ein echtes In-Sim-Panel und damit ein vollständig nativer Bestandteil von Microsoft Flight Simulator – für maximale Benutzerfreundlichkeit und Immersion.

Erweitertes räumliches Audiosystem

Vollwertiges 3D-Raumklang-Audio ersetzt einfache Stereoausgabe und positioniert die Geräusche natürlich im Cockpit. Effekte wie Wind, Bodenrollen, Turbulenzen, Aufsetzen und Triebwerksvibrationen wirken lebendiger und richtungsgenau.

Volle Kamerakontrolle auf allen Achsen

Kamerabewegungen sind nicht länger auf die vertikale Achse beschränkt. FSRealistic+ führt realistische Bewegungen auf allen Achsen ein und liefert natürliche Stöße, Neigungen und subtile Bewegungen, die dem realen Verhalten von Luftfahrzeugen entsprechen.

Unterstützung für benutzerdefinierte Sounds

Nutzer können eigene Soundeffekte hinzufügen und erhalten damit vollständige Personalisierung und kreative Freiheit.

ChasePlane-Unterstützung

Die nahtlose Integration von ChasePlane ermöglicht erweitertes Kameraverhalten und gesteigerten Bewegungsrealismus für Nutzer, die eine tiefere Kontrolle wünschen.

rkApps Cloud

FSRealistic+ bietet eine vollständige Integration in die rkApps Cloud, inklusive automatischer Profilsicherungen, einfachem Teilen und Importieren von Profilen innerhalb der Community sowie einer Cloud für benutzerdefinierte Sounds. Diese wurde entwickelt, um Audio-Creator und Nutzer dabei zu unterstützen, Soundeffekte zu teilen, zu entdecken und wiederzuverwenden, um das volle Potenzial individueller Soundgestaltung auszuschöpfen.