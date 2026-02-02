Neue X-Plane Flughäfen in Asien

Von Airwil Sceneries und Darkbluescenery gibt es zwei neue Flughäfen für X-Plane in Japan und auf den Philippinen.

RPMP PAGADIAN AIRPORT XP12/11

Airwil Sceneries präsentiert Ihnen das RPMP / Flughafen-Szenerie-Add-on für X-Plane 12 und X-Plane 11.

Der Flughafen Pagadian City, auch bekannt als Tugpahan sa Pagadian, ist das wichtigste Tor zur Stadt Pagadian in den Provinzen Zamboanga del Sur und Zamboanga Sibugay auf den Philippinen. Als Flughafen der Klasse 1 (Inlandsflughafen) belegt der RPMP Platz 21 der verkehrsreichsten Flughäfen der Philippinen.

Der Flughafen Pagadian liegt etwa 5 Kilometer von der Stadt entfernt, deren Gebiet zu rund 45 % aus steil abfallendem Hügel- und Bergland besteht. Zu den markantesten Gipfeln zählen der Zuckerhut (Mt. Sugarloaf), der Pinukis (Mt. Pinukis) und der Palpalan. Pagadian bietet eine perfekte Mischung aus Bergen und Küste und damit einige der atemberaubendsten VFR-Anflüge, die die philippinischen Flughäfen zu bieten haben.

Diese X-Plane-Szenerie ist mit Tausenden von individuell gestalteten und manuell platzierten Objekten so detailliert wie möglich gestaltet, um ihr reales Vorbild detailgetreu wiederzugeben. Von der detaillierten Flughafenumgebung über die Robinson’s Pagadian Mall, den Kreisverkehr von Pagadian City, Jollibee, Tankstellen, authentische philippinische Häuser bis hin zu den legendären Bao-Bao-Motorrädern und vielem mehr – Pagadian City erwacht zum Leben.

Da Pagadian nur etwa 1 Stunde und 20 Minuten mit dem Airbus von Manila und etwa eine Stunde mit dem Turboprop-Flugzeug von Cebu entfernt ist, eignet sich der Flughafen perfekt für einen kurzen Trip innerhalb der Philippinen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem weiteren Meisterwerk von Airwil Scenery. 🙂

Haftungsausschluss: Diese Szenerie wurde ausschließlich zur Verbesserung des Flugsimulationserlebnisses von PC-Spielern entwickelt und ist nicht für Flugtraining oder ähnliche Zwecke gedacht. Sie ist ausschließlich für Flugsimulationen bestimmt und nicht für die Flugausbildung oder ähnliche Zwecke geeignet.

RJCC/RJCJ NEW CHITOSE AIRPORT XP12

Hokkaido, Japans nördlichste Insel, ist berühmt für ihre unberührten und majestätischen Landschaften: schneebedeckte Gipfel, weitläufige Nationalparks, heiße Quellen und idyllische Seen bieten zu jeder Jahreszeit atemberaubende Panoramen. Im Sommer erblühen die Blumenfelder in voller Pracht, im Winter hüllt sich die Landschaft in puderzuckerweißen Schnee. Jedes Jahr zieht Hokkaido unzählige Besucher aus aller Welt an und gilt international als erstklassiges Skigebiet.

Der Flughafen New Chitose (RJCC), Japans fünftgrößter Flughafen gemessen am Passagieraufkommen, dient als wichtigstes internationales Tor Hokkaidos und verbindet Sapporo nahtlos mit Zielen weltweit. Als einer der verkehrsreichsten Flughäfen Nordjapans wickelt er sowohl zivile als auch militärische Flüge ab. Fliegen Sie zum Flughafen New Chitose und genießen Sie das atemberaubende Panorama dieser nördlichen Wunderwelt aus der Luft – erleben Sie Hokkaidos einzigartigen Charme hautnah. Der RJCC ist nicht nur das Ziel einer spektakulären Flugroute, sondern auch der perfekte Ausgangspunkt für Ihre Erkundungstouren. Vielleicht führt Sie Ihre nächste Reise direkt zu diesem strahlenden Juwel Nordjapans!

Features: