Little America Antarctica 1929 MSFS 2024

Eine Zeitreise zurück in die Pionierzeit der Fliegerei bietet der neue Entwickler Dead Reckoning Simulations für MSFS 2024 an.

Reisen Sie zurück in die Anfänge der Polarfliegerei mit der detailgetreu nachgebauten Little America I, so wie sie während Admiral Richard E. Byrds Antarktisexpedition 1928–1929 aussah. Diese Szenerie erweckt die historische Basis auf dem Ross-Schelfeis zum Leben, die fernab jeglicher moderner Annehmlichkeiten für Erkundung, Überleben und bahnbrechende Langstreckenflüge errichtet wurde.

Hauptmerkmale: Little America I Basis (Layout von 1929) – ICAO: ABLA

Vollständig individuell gestaltete Eishangars, Fahrzeuge und Ausrüstung mit handgefertigten Texturen und authentischen Details aus der damaligen Zeit. Jedes Gebäude und Objekt spiegelt das Aussehen und die Atmosphäre der Originalexpedition wider.

Acht Nottanklager – ICAOs: FD1 bis FD8

Strategisch platzierte Versorgungslager, die sich über Hunderte von Seemeilen durch die Antarktis erstrecken und ein realistisches Bild der Weite und der Herausforderungen dieser Umgebung vermitteln.

Virtuelles Bibliothekssystem

Interaktive Bücher verlinken zu historischen Dokumenten, Fotografien und Expeditionsberichten und bieten Geschichtsinteressierten Kontext und ein immersives Erlebnis.

Optionale Erkundungsmissionen

Inspiriert von realen Ereignissen und fiktiven Szenarien aus Byrds Expedition, ermöglichen Ihnen diese Missionen, die Umgebung zu erleben und Ihre Flugkünste unter extremen Bedingungen zu testen.

Immersiver Sound

Benutzerdefinierte Umgebungsgeräusche von Wind, Eis und Aktivitäten erwecken die Antarktis zum Leben – vom Knarren des Eises bis hin zu fernen Fahrzeugmotoren.

Unterstützung für kleine Navigationskarten

CSV-Dateien für alle Basen und Depots ermöglichen eine präzise Flugplanung in der Antarktis.

Alle Modelle, Texturen und Sounds sind komplett individuell gestaltet und erschaffen eine lebendige und realistische Antarktiswelt. Von detaillierten Gebäuden und Expeditionsfahrzeugen bis hin zu authentischen Umgebungsgeräuschen – jedes Element wurde so gestaltet, dass Sie sich direkt in Byrds historische Basis versetzt fühlen.

Navigationsinformationen und Missionen finden Sie im Handbuch im Dokumentenordner.