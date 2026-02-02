Facebook-f Youtube Instagram Discord

Little America Antarctica 1929 MSFS 2024

Eine Zeitreise zurück in die Pionierzeit der Fliegerei bietet der neue Entwickler Dead Reckoning Simulations für MSFS 2024 an.

Reisen Sie zurück in die Anfänge der Polarfliegerei mit der detailgetreu nachgebauten Little America I, so wie sie während Admiral Richard E. Byrds Antarktisexpedition 1928–1929 aussah. Diese Szenerie erweckt die historische Basis auf dem Ross-Schelfeis zum Leben, die fernab jeglicher moderner Annehmlichkeiten für Erkundung, Überleben und bahnbrechende Langstreckenflüge errichtet wurde.

Hauptmerkmale: Little America I Basis (Layout von 1929) – ICAO: ABLA

Vollständig individuell gestaltete Eishangars, Fahrzeuge und Ausrüstung mit handgefertigten Texturen und authentischen Details aus der damaligen Zeit. Jedes Gebäude und Objekt spiegelt das Aussehen und die Atmosphäre der Originalexpedition wider.

Acht Nottanklager – ICAOs: FD1 bis FD8

Strategisch platzierte Versorgungslager, die sich über Hunderte von Seemeilen durch die Antarktis erstrecken und ein realistisches Bild der Weite und der Herausforderungen dieser Umgebung vermitteln.

Virtuelles Bibliothekssystem

Interaktive Bücher verlinken zu historischen Dokumenten, Fotografien und Expeditionsberichten und bieten Geschichtsinteressierten Kontext und ein immersives Erlebnis.

Optionale Erkundungsmissionen

Inspiriert von realen Ereignissen und fiktiven Szenarien aus Byrds Expedition, ermöglichen Ihnen diese Missionen, die Umgebung zu erleben und Ihre Flugkünste unter extremen Bedingungen zu testen.

Immersiver Sound

Benutzerdefinierte Umgebungsgeräusche von Wind, Eis und Aktivitäten erwecken die Antarktis zum Leben – vom Knarren des Eises bis hin zu fernen Fahrzeugmotoren.

Unterstützung für kleine Navigationskarten

CSV-Dateien für alle Basen und Depots ermöglichen eine präzise Flugplanung in der Antarktis.

Alle Modelle, Texturen und Sounds sind komplett individuell gestaltet und erschaffen eine lebendige und realistische Antarktiswelt. Von detaillierten Gebäuden und Expeditionsfahrzeugen bis hin zu authentischen Umgebungsgeräuschen – jedes Element wurde so gestaltet, dass Sie sich direkt in Byrds historische Basis versetzt fühlen.

Navigationsinformationen und Missionen finden Sie im Handbuch im Dokumentenordner.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Neue X-Plane Flughäfen in Asien
SIMMARKETX-PLANE
Neue X-Plane Flughäfen in Asien
Von Airwil Sceneries und Darkbluescenery gibt es zwei neue Flughäfen für X-Plane in Japan und auf den Philippinen. RPMP PAGADIAN ...
/ / Keine Kommentare zu Neue X-Plane Flughäfen in Asien
PMDG News zu 737-Reihe und 777 Soundpack im Kurzformat
MSFS2024PMDG
PMDG News zu 737-Reihe und 777 Soundpack im Kurzformat
Zwei Posts im hauseigenen Forum, viele Zeilen Text und über 2.000 Wörter (ja, ich habe ...
/ / Keine Kommentare zu PMDG News zu 737-Reihe und 777 Soundpack im Kurzformat
iniBuilds A350 Update auf V1.2.1
INIBUILDS
iniBuilds A350 Update auf V1.2.1
Nach dem gestrigen A340 Update (wir berichten) hat auch der iniBuilds A350 erneut einige Verbesserungen ...
/ / Keine Kommentare zu iniBuilds A350 Update auf V1.2.1
Ab auf die Insel(n)
AerosoftFSDGMSFS2020MSFS2024SIMMARKET
Ab auf die Insel(n)
Nach Reunion letzte Woche geht es jetzt mit FSDG im MSFS 2020 und 2024 auf ...
/ / 1 Kommentar zu Ab auf die Insel(n)
iniBuilds A340 Airliner V1.0.9 Update
INIBUILDSMSFS2024
iniBuilds A340 Airliner V1.0.9 Update
Das Update v1.0.9 für den A340 Airliner konzentriert sich auf Systemstabilität und Betriebsgenauigkeit und enthält ...
/ / Keine Kommentare zu iniBuilds A340 Airliner V1.0.9 Update
Neuigkeiten zur BlueBird 757
Bluebird SimulationsMSFS2020MSFS2024
Neuigkeiten zur BlueBird 757
BlueBird Simulations hat auf YouTube ein relativ kurzes Updatevideo über die Boeing 757 Veröffentlicht. Kurz ...
/ / Keine Kommentare zu Neuigkeiten zur BlueBird 757
Hütten in neuseeländischen Nationalparks
HelikopterMSFS2024SIMMARKET
Hütten in neuseeländischen Nationalparks
Tussock Game Creations - ein neuer Anbieter spezialisiert auf Hütten im neuseeländischen Hinterland, Fotogrammetrie-Hütten für ...
/ / Keine Kommentare zu Hütten in neuseeländischen Nationalparks
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x