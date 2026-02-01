Facebook-f Youtube Instagram Discord

PMDG News zu 737-Reihe und 777 Soundpack im Kurzformat

Zwei Posts im hauseigenen Forum, viele Zeilen Text und über 2.000 Wörter (ja, ich habe tatsächlich nachgezählt 😉) – Robert Randazzo versorgt uns mit einigen Neuigkeiten zur Veröffentlichung austehender 737-Modelle im MSFS2024 und dem versprochenen Soundpack der B777.
Das Wichtigste gibt es hier nun kurz und knapp:

PMDG 737-900NG
Die 737-900 ist fertiggestellt und soll, vorbehaltlich unvorhergesehener Probleme, in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Der Veröffentlichungsprozess im Microsoft Marketplace läuft bereits, ebenso die passenden Livery-Pakete, die voraussichtlich zeitnah zum Hauptprodukt verfügbar sein werden.

PMDG 737-600NG
Die 737-600 befindet sich kurz vor der Veröffentlichung, benötigt aber noch etwas zusätzliche Testzeit. Ein Release wird für Februar erwartet.

PMDG 737-800NG
Parallel zur Veröffentlichung der 737-900 erscheint Update 18 für die 737-800. Dieses enthält mehrere Verbesserungen, darunter einen als kritisch eingestuften Fix für ein Micro-Stuttering-Problem, das bei einigen Nutzern auf VATSIM und in virtuellen Airlines zu Problemen geführt hat.

PMDG 737-700NG
Die 737-700 soll Mitte Februar in den Beta-Test gehen. Eine Veröffentlichung im Februar ist möglich, aber nur bei einem sehr reibungslosen Testverlauf. Andernfalls wird der Release kurz danach erwartet.

Alle 737 Modell im MSFS2024
Für alle 737-Varianten wird das Außenmodell umfassend überarbeitet. Die Änderungen umfassen Geometrie, Texturen, Animationen und zusätzliche Außenfeatures. Diese Verbesserungen werden schrittweise per Updates ausgeliefert und sollen mit dem Release der 737-700 abgeschlossen sein.

PMDG DC-6
Die DC-6 ist für MSFS 2020 bereits im Operations Center 3.0 verfügbar. Für MSFS 2024 ist eine Portierung geplant, keine komplette Neuentwicklung. Verzögerungen entstanden durch SDK-Probleme, die inzwischen von Asobo behoben wurden. Die Umsetzung soll beginnen, sobald die 737-Arbeiten abgeschlossen sind, und wird voraussichtlich nicht lange dauern.

PMDG 777 – Sound-Update
Ein neues Sound-Paket für die 777 befindet sich weiterhin in Planung, wurde jedoch zugunsten der Fertigstellung der 737 vorübergehend zurückgestellt. Robert Randazzo räumt ein, dass die frühe Ankündigung des Updates falsche Erwartungen geweckt hat. Das Projekt wurde nicht eingestellt, ein konkreter Zeitplan wird aber erst kommuniziert, wenn ein Release realistisch absehbar ist.

Originale Posts:

https://forum.pmdg.com/forum/main-forum/general-discussion-news-and-announcements/388287-31jan26-release-plan-for-pmdg-737-900-pmdg-737-600-pending-737-800-update

https://forum.pmdg.com/forum/main-forum/general-discussion-news-and-announcements/388291-31jan26-what-about-those-777-sounds

