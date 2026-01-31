iniBuilds A350 Update auf V1.2.1

Nach dem gestrigen A340 Update (wir berichten) hat auch der iniBuilds A350 erneut einige Verbesserungen erfahren. Version v1.2.1 steht im iniManager zum Download bereit.
Dieses Update bringt eine umfassende Überarbeitung der Systeme und der Benutzerfreundlichkeit, mit besonderem Fokus auf FMGS, Navigation, VNAV und das Autoflight-Verhalten.
Die Version behebt zahlreiche Fehler, darunter Probleme mit Direct To, Flugplan und Sekundärflugplan, RNP sowie der Leistungsberechnung. Zusätzlich wurden Fehler in ECAM- und F/CTRL-Anzeigen, der Schublogik und des True North Handlings.
Changelog
SYSTEMS
FIXED AIRINC Fixes konnten nicht eingegeben werden
FIXED DIR TO-Eingabefeld nicht anklickbar zur Texteingabe
FIXED PERF DES Page – PRED TO-Zeitwert stets falsch
FIXED Problem mit dem Cancel-Button-Clickspot im OIS
FIXED Keine Ruderauslenkung auf der F/CTRL-Seite am Boden angezeigt
FIXED Fehlerhafte ECAM-Anzeige für vorhergesagten Wind/Geschwindigkeit bei aktivierten WXR-Einstellungen
FIXED Landing Report wurde nicht angezeigt
FIXED Cursor auf dem FO-MFD nicht korrekt zur Maus ausgerichtet
FIXED Referenz für True North fehlte
FIXED Nicht-standardisierte GP-Winkel wurden auf der NAV RAD-Seite falsch dargestellt
FIXED A/THR trennte nicht über den Instinctive Pushbutton
FIXED DIR TO löschte in Randfällen den Flugplan
FIXED Fehler bei der Umrechnung von IAS zu Mach beim Wechsel des AP-Speed-Modes
FIXED QNH-Wert blinkte beim Einschalten ohne MCDU-Daten
FIXED Anzeige der Engine-Oil-Quantity
FIXED OPT und REC MAX FL nahmen nach Step Climb fälschlich ab
FIXED Falsche Default Transition Altitude
FIXED VNAV- und PFD-Anzeigeprobleme bei RNP-Approaches
FIXED Rudder-Indicator zeigte Pedalstellung statt tatsächlicher Ruderauslenkung
FIXED Terrain-Texturflackern auf dem VSD
FIXED Trennen von A/THR während des Climb führte zu falschem Thrust Mode
FIXED Floating Bracket und ETP-Logik fehlerhaft
FIXED NEW DEST im SEC FPLN startete nicht vom ausgewählten Punkt
FIXED AWY/WPT-Mismatch in Secondary Flight Plans
FIXED Logikfehler BRG/DIST auf der POSITION/MONITOR-Seite
FIXED Hold um benutzerdefinierten Waypoint im Secondary Plan nicht erstellbar
FIXED FD OFF HDG/TRK-Bug verschwand vom ND
FIXED Keyboard-Input-Problem bei der Eingabe von NEXT WPT
FIXED DIR TO Lat/Long funktionierte nicht auf dem ND
FIXED DTO-Feld behielt vorherige Eingabe, wenn nicht ausgeführt
FIXED Eingabe von FROM P.POS DIR TO zeigte Waypoint nicht auf der Folgeseite
FIXED Erste SID konnte nicht aus der Dropdown-Liste gewählt werden
FIXED Unplausibler gestrichelter Vertical-Deviation-Pfad angezeigt
FIXED ND-Range-Indikationen verschoben dargestellt
FIXED Datenbank-Logikfehler auf der RTE SUMMARY-Seite
ADDED Cancel- bzw. Reset-Button auf der ATC COM D-ATIS-Seite
ART
FIXED Verbesserte Cabin Lighting
FIXED GPU-Modelle clippten mit GSX Heavy Pushback Trucks
FIXED Co-Pilot-Modell standardmäßig nicht vorhanden
FIXED Pilot-Modelle in der External Camera fehlten
FIXED Spoiler-Animation verlangsamte sich übermäßig am Endanschlag
FIXED Beacon-Light-Splash verfeinert
FIXED Fehlende ADF-Antennen
FIXED Brake-Smoke-Effekt wurde zu früh ausgelöst
FIXED Strobe-Effekte ohne physikalisches Double-Flash
EFB
FIXED Autocovers-Option funktionierte nicht
FIXED ACARS-Pending-Update hing fest und METAR-Symbolfehler
FIXED Keyboard-Input-Probleme bei EFB-Eingaben
ADDED EFB-Option zur Anpassung der Cabin Lighting
SOUND
FIXED RA-Callouts verzögert kurz vor Touchdown
FIXED Bestimmte RA-Callouts fehlten
FIXED Tonabweichung bei Minimum– und Hundred Above-Callouts
FIXED Lautstärke von APU- und Engine-Fire-Test zu niedrig bei aktiviertem ANR
FIXED Throttle-Lever-Sounds für Engine 2 fehlten
FIXED Getrennte Printer-Sounds in FS24
