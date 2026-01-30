X-Plane 12.4.0 Beta 5 verfügbar

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Facebook:
Dieses Update beinhaltet einige Stabilitätsverbesserungen, darunter auch eine verbesserte Fehlerbehandlung für Plugins.
Hinweise: SAM funktioniert in dieser Betaversion leider nicht mehr (aufgrund einiger SDK-Verletzungen unvermeidbar). Nutzern wird empfohlen, auf openSAM umzusteigen.
Flugzeug
Airbus A330-300
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Aktivieren des LOC-Modus in den HDG-Modus gewechselt wurde (XPD-17688).
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Autopilot automatisch einen Rückwärtskurs einleitete. Der Rückwärtskurs sollte entweder durch Eingabe von „B“ für den Kurs auf der RADNAV-Seite oder automatisch im Rahmen der automatischen Kursoptimierung für einen im Flugplan festgelegten LOC-Rückwärtsanflug aktiviert werden.
Grafik
- Verbesserte Protokollierung bei Geräteausfall
Benutzeroberfläche & Steuerung
- Neuer Menüpunkt „Einstellungen“ im Dateimenü hinzugefügt
- Einige Übersetzungsprobleme behoben (XPD-17733)
- SAM-Plugin aufgrund zahlreicher Abstürze gesperrt
- Diverse Abstürze behoben