X-Plane 12.4.0 Beta 5 verfügbar

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Facebook:

Dieses Update beinhaltet einige Stabilitätsverbesserungen, darunter auch eine verbesserte Fehlerbehandlung für Plugins.

Hinweise: SAM funktioniert in dieser Betaversion leider nicht mehr (aufgrund einiger SDK-Verletzungen unvermeidbar). Nutzern wird empfohlen, auf openSAM umzusteigen.

Flugzeug

Airbus A330-300

  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Aktivieren des LOC-Modus in den HDG-Modus gewechselt wurde (XPD-17688).
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Autopilot automatisch einen Rückwärtskurs einleitete. Der Rückwärtskurs sollte entweder durch Eingabe von „B“ für den Kurs auf der RADNAV-Seite oder automatisch im Rahmen der automatischen Kursoptimierung für einen im Flugplan festgelegten LOC-Rückwärtsanflug aktiviert werden.

Grafik

  • Verbesserte Protokollierung bei Geräteausfall

Benutzeroberfläche & Steuerung

  • Neuer Menüpunkt „Einstellungen“ im Dateimenü hinzugefügt
  • Einige Übersetzungsprobleme behoben (XPD-17733)
  • SAM-Plugin aufgrund zahlreicher Abstürze gesperrt
  • Diverse Abstürze behoben

